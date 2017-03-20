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 Главная / Новости медицины и фармации

02.05.2017 17:35

Путин подписал закон об электронных больничных

Президент РФ Владимир Путин утвердил изменения в законодательство, предусматривающие возможность выдачи листка нетрудоспособности в форме электронного документа. Федеральный закон был принят Государственной Думой 14 апреля 2017 года и одобрен Советом Федерации 26 апреля 2017 года.

На сайте Кремля сообщается, что в федеральные законы «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» и «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» вносятся изменения, предусматривающие возможность выдачи листка нетрудоспособности в форме электронного документа (с письменного согласия пациента).

Благодаря подписанным документам, листок нетрудоспособности в форме электронного документа, подписанный с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинским работником и медицинской организацией, будет формироваться и размещаться в информационной системе страховщика (Фонда социального страхования Российской Федерации). При этом медицинская организация и страхователь (работодатель) должны являться участниками соответствующей системы информационного взаимодействия.

Порядок информационного взаимодействия страховщика, страхователей, медицинских организаций и федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы по обмену сведениями в целях формирования листка нетрудоспособности должно утвердить правительство РФ.

Ключевые слова: электронный больничный, Владимир Путин


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