Путин подписал закон об электронных больничных Президент РФ Владимир Путин



На сайте Кремля сообщается, что в федеральные законы «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» и «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» вносятся изменения, предусматривающие возможность выдачи листка нетрудоспособности в форме электронного документа (с письменного согласия пациента).



Благодаря подписанным документам, листок нетрудоспособности в форме электронного документа, подписанный с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинским работником и медицинской организацией, будет формироваться и размещаться в информационной системе страховщика (Фонда социального страхования Российской Федерации). При этом медицинская организация и страхователь (работодатель) должны являться участниками соответствующей системы информационного взаимодействия.



Порядок информационного взаимодействия страховщика, страхователей, медицинских организаций и федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы по обмену сведениями в целях формирования листка нетрудоспособности должно утвердить правительство РФ.



Ключевые слова: Владимир Путин Президент РФ Владимир Путин утвердил изменения в законодательство, предусматривающие возможность выдачи листка нетрудоспособности в форме электронного документа. Федеральный закон был принят Государственной Думой 14 апреля 2017 года и одобрен Советом Федерации 26 апреля 2017 года.На сайте Кремля сообщается, что в федеральные законы «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» и «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» вносятся изменения, предусматривающие возможность выдачи листка нетрудоспособности в форме электронного документа (с письменного согласия пациента).Благодаря подписанным документам, листок нетрудоспособности в форме электронного документа, подписанный с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинским работником и медицинской организацией, будет формироваться и размещаться в информационной системе страховщика (Фонда социального страхования Российской Федерации). При этом медицинская организация и страхователь (работодатель) должны являться участниками соответствующей системы информационного взаимодействия.Порядок информационного взаимодействия страховщика, страхователей, медицинских организаций и федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы по обмену сведениями в целях формирования листка нетрудоспособности должно утвердить правительство РФ.Ключевые слова: электронный больничный









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Путин подписал закон об электронных больничных Президент РФ Владимир Путин утвердил изменения в законодательство, согласно которым, листок нетрудоспособности в форме электронного документа будет формироваться и размещаться в информационной системе страховщика.

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