Локализация производства в фармацевтической отрасли

в отеле «Марриотт Роял Аврора» состоится ежегодная конференция

Модернизация фармацевтической промышленности является одним из приоритетных направлений внутренней политики государства. К стратегически важным задачам в сфере регулирования фармацевтического рынка относится уменьшение доли импортных и увеличение доли отечественных лекарственных препаратов. Локализация фармпроизводства на территории России является одним из способов достижения указанной цели.



Представители иностранного фармацевтического бизнеса высоко оценивают перспективу и потенциал российского фармрынка, активно формируют дальнейшие планы развития компаний в регионах России.– способствовать выстраиванию диалога между государством и бизнесом по вопросам локализации фармацевтических мощностей на территории РФ и способствовать обмену опытом участников бизнес-сообщества и решению актуальных проблем в отрасли.• Развитие локальных производственных мощностей: текущие барьеры и перспективы. Финансовая и иная поддержка государства.• Формы ведения бизнеса в РФ: строительство завода VS контрактное производство? Как найти свою нишу в условиях непрекращающегося роста рынка?• Особенности госзакупок в сфере здравоохранения. Трехступенчатая конструкция: быть или не быть?• Кластеризация, размещение производства в индустриальных парках и особых экономических зонах. Лучшие практики локализации фармацевтических мощностей в регионах РФ.• Развитие инновационного фармацевтического производства в России.• Перспективы локализации трансфера технологий.• Защита интеллектуальной собственности и развитие конкуренции.Подробная программа на сайте мероприятия: