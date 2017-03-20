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Главная / Новости медицины и фармации
02.05.2017 14:44
Локализация производства в фармацевтической отрасли15 июня 2017 года в отеле «Марриотт Роял Аврора» состоится ежегодная конференция «Локализация производства в фармацевтической отрасли».
Модернизация фармацевтической промышленности является одним из приоритетных направлений внутренней политики государства. К стратегически важным задачам в сфере регулирования фармацевтического рынка относится уменьшение доли импортных и увеличение доли отечественных лекарственных препаратов. Локализация фармпроизводства на территории России является одним из способов достижения указанной цели.
Цель конференции – способствовать выстраиванию диалога между государством и бизнесом по вопросам локализации фармацевтических мощностей на территории РФ и способствовать обмену опытом участников бизнес-сообщества и решению актуальных проблем в отрасли.
Ключевые темы конференции
• Развитие локальных производственных мощностей: текущие барьеры и перспективы. Финансовая и иная поддержка государства.
• Формы ведения бизнеса в РФ: строительство завода VS контрактное производство? Как найти свою нишу в условиях непрекращающегося роста рынка?
• Особенности госзакупок в сфере здравоохранения. Трехступенчатая конструкция: быть или не быть?
• Кластеризация, размещение производства в индустриальных парках и особых экономических зонах. Лучшие практики локализации фармацевтических мощностей в регионах РФ.
• Развитие инновационного фармацевтического производства в России.
• Перспективы локализации трансфера технологий.
• Защита интеллектуальной собственности и развитие конкуренции.
Подробная программа на сайте мероприятия:
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