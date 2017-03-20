ФАС предложила медорганизациям пожаловаться на Минздрав

Антимонопольная служба призвала медицинские организации предоставить сведения о проблемах, связанных с отсутствием утвержденных Минздравом лицензионных требований, и наличии признаков ограничения конкуренции в связи с бездействием Минздрава.

Объем коммерческого рынка лекарственных препаратов в марте 2017 года составил 59,3 млрд рублей, что на 23,6% больше, чем в аналогичный период прошлого года. При сравнении с показателями февраля 2017 года также был отмечен значимый рост – на 11,3%.