ФАС предложила медорганизациям пожаловаться на Минздрав

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Главная / Новости медицины и фармации
02.05.2017 16:20
ФАС предложила медорганизациям пожаловаться на МинздравФедеральная антимонопольная служба (ФАС) призвала медицинские организации предоставить сведения о проблемах, связанных с отсутствием утвержденных Минздравом лицензионных требований, и наличии признаков ограничения конкуренции в связи с бездействием Минздрава.
Сейчас комиссия ФАС рассматривает дело по признакам нарушения Минздравом части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции, выразившегося в бездействии ведомства по установлению требований к организации и выполнению работ (услуг) в целях лицензирования медицинской деятельности.
«Минздрав России разработал и утвердил приказ от 11.03.2013 № 121н. Однако фактически в приказе № 121н не содержатся лицензионные требования (правила, условия, обязательные для выполнения) к организации и выполнению работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность», - говорится в сообщении ФАС.
Ранее в Минздраве заявили, что приказ, о котором идет речь, вместе с порядками оказания медпомощи составляет основу для обеспечения единства требований к качеству оказываемой медицинской помощи в рамках лицензирования. Согласно документу, услуги группируются с учетом видов медицинской помощи и условий ее оказания. Если бы такая группировка отсутствовала, то к кабинету амбулаторного хирурга в поликлинике и к хирургическому отделению, оказывающему высокотехнологичную медицинскую помощь, должны были бы предъявляться одинаковые требования, и указанный кабинет получил бы возможность проводить высокотехнологичные операции без наличия необходимого оборудования и соответствующего персонала, что ставило бы под угрозу жизнь и здоровье пациентов, отметили в Минздраве.
Ключевые слова: ФАС, Минздрав
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