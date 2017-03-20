В США появился новый препарат для лечения острого миелоидного лейкоза Контрольные органы США одобрили новое лекарственное средство для терапии взрослых пациентов с впервые диагностированным острым миелоидным лейкозом и мутацией гена FLT3. Препарат мидостаурин (midostaurin) компании Novartis появится на рынке под торговым наименованием Ридапт (Rydapt), говорится в



Согласно решению регуляторов, мидостаурин должен применяться в комбинации с химиотерапией. Безопасность и эффективность лекарственного средства изучалась в рандомизированных клинических исследованиях при участии 717 пациентов, ранее не проходивших терапию острого миелоидного лейкоза. Согласно предоставленным в FDA документам, продолжительность жизни получавших мидостаурин пациентов выше, хотя сейчас не представляется возможным подсчитать точные показатели средней продолжительности жизни участников КИ.



Авторы исследования также сообщили, что продолжительность жизни без развития определенных нежелательных явлений (отсутствие полной ремиссии в течение 60 дней от начала терапии, прогрессирование заболевания или смерть) в группе мидостаурина составила в среднем 8,2 месяца, тогда как среди пациентов, получавших только стандартную химиотерапию – 3 месяца.



Мидостаурин был также зарегистрирован для лечения некоторых редких типов заболеваний крови (агрессивного системного мастоцитоза, базофильного лейкоза). Мидостаурин является многоцелевым ингибитором киназы.





Ключевые слова: онкология Контрольные органы США одобрили новое лекарственное средство для терапии взрослых пациентов с впервые диагностированным острым миелоидным лейкозом и мутацией гена FLT3. Препарат мидостаурин (midostaurin) компании Novartis появится на рынке под торговым наименованием Ридапт (Rydapt), говорится в сообщении Администрации по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).Согласно решению регуляторов, мидостаурин должен применяться в комбинации с химиотерапией. Безопасность и эффективность лекарственного средства изучалась в рандомизированных клинических исследованиях при участии 717 пациентов, ранее не проходивших терапию острого миелоидного лейкоза. Согласно предоставленным в FDA документам, продолжительность жизни получавших мидостаурин пациентов выше, хотя сейчас не представляется возможным подсчитать точные показатели средней продолжительности жизни участников КИ.Авторы исследования также сообщили, что продолжительность жизни без развития определенных нежелательных явлений (отсутствие полной ремиссии в течение 60 дней от начала терапии, прогрессирование заболевания или смерть) в группе мидостаурина составила в среднем 8,2 месяца, тогда как среди пациентов, получавших только стандартную химиотерапию – 3 месяца.Мидостаурин был также зарегистрирован для лечения некоторых редких типов заболеваний крови (агрессивного системного мастоцитоза, базофильного лейкоза). Мидостаурин является многоцелевым ингибитором киназы.Ключевые слова: FDA









Последние новости



В США появился новый препарат для лечения острого миелоидного лейкоза FDA одобрила мидостаурин для применения вместе с химиотерапией среди взрослых пациентов с впервые диагностированным острым миелоидным лейкозом и мутацией гена FLT3.

Противоопухолевый кладрибин оказался эффективен против рассеянного склероза Согласно результатам клинических исследований III фазы, кладрибин статистически значимо снижает вероятность прогрессирования заболевания у пациентов, страдающих высокоактивной формой релапсирующего рассеянного склероза.

За год российский коммерческий рынок ЛС вырос на 23,6% Объем коммерческого рынка лекарственных препаратов в марте 2017 года составил 59,3 млрд рублей, что на 23,6% больше, чем в аналогичный период прошлого года. При сравнении с показателями февраля 2017 года также был отмечен значимый рост – на 11,3%.

Препарат AstraZeneca разрешен для лечения пациентов с раком мочевого пузыря Лекарственное средство дурвалумаб разработки AstraZeneca был одобрен FDA для применения среди пациентов с местнораспространенным и метастатическим урогенитальным раком.