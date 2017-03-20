Противоопухолевый кладрибин оказался эффективен против рассеянного склероза

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Главная / Новости медицины и фармации
02.05.2017 13:43
Противоопухолевый кладрибин оказался эффективен против рассеянного склерозаНемецкая фармацевтическая компания Merck KGaA представила результаты клинических исследований, свидетельствующих об эффективности кладрибина в терапии релапсирующего рассеянного склероза, пишет The Pharma Letter. Данные были представлены на ежегодной конференции Американской академии неврологии.
В плацебо контролируемых клинических исследованиях III фазы приняли участие 289 пациентов, страдающих высокоактивной формой релапсирующего рассеянного склероза. Применение в рамках КИ перорального кладрибина (3,5мг/кг) привело к статистически значимому снижению вероятности прогрессирования заболевания.
Данное лекарственное средство сейчас используется для лечения пациентов с волосатоклеточным лейкозом. Кладрибин является аналогом 2'-дезоксиаденозина, входящего в состав молекулы ДНК, и проявляет цитотоксические эффекты в отношении делящихся и неделящихся клеток, ингибируя синтез и репарацию ДНК.
Ключевые слова: Merck KGaA, рассеянный склероз
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