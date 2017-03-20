Противоопухолевый кладрибин оказался эффективен против рассеянного склероза Немецкая фармацевтическая компания Merck KGaA представила результаты клинических исследований, свидетельствующих об эффективности кладрибина в терапии релапсирующего рассеянного склероза, пишет



В плацебо контролируемых клинических исследованиях III фазы приняли участие 289 пациентов, страдающих высокоактивной формой релапсирующего рассеянного склероза. Применение в рамках КИ перорального кладрибина (3,5мг/кг) привело к статистически значимому снижению вероятности прогрессирования заболевания.



Данное лекарственное средство сейчас используется для лечения пациентов с волосатоклеточным лейкозом. Кладрибин является аналогом 2'-дезоксиаденозина, входящего в состав молекулы ДНК, и проявляет цитотоксические эффекты в отношении делящихся и неделящихся клеток, ингибируя синтез и репарацию ДНК.



Ключевые слова: рассеянный склероз Немецкая фармацевтическая компания Merck KGaA представила результаты клинических исследований, свидетельствующих об эффективности кладрибина в терапии релапсирующего рассеянного склероза, пишет The Pharma Letter . Данные были представлены на ежегодной конференции Американской академии неврологии.В плацебо контролируемых клинических исследованиях III фазы приняли участие 289 пациентов, страдающих высокоактивной формой релапсирующего рассеянного склероза. Применение в рамках КИ перорального кладрибина (3,5мг/кг) привело к статистически значимому снижению вероятности прогрессирования заболевания.Данное лекарственное средство сейчас используется для лечения пациентов с волосатоклеточным лейкозом. Кладрибин является аналогом 2'-дезоксиаденозина, входящего в состав молекулы ДНК, и проявляет цитотоксические эффекты в отношении делящихся и неделящихся клеток, ингибируя синтез и репарацию ДНК.Ключевые слова: Merck KGaA









Последние новости



В США появился новый препарат для лечения острого миелоидного лейкоза FDA одобрила мидостаурин для применения вместе с химиотерапией среди взрослых пациентов с впервые диагностированным острым миелоидным лейкозом и мутацией гена FLT3.

Противоопухолевый кладрибин оказался эффективен против рассеянного склероза Согласно результатам клинических исследований III фазы, кладрибин статистически значимо снижает вероятность прогрессирования заболевания у пациентов, страдающих высокоактивной формой релапсирующего рассеянного склероза.

За год российский коммерческий рынок ЛС вырос на 23,6% Объем коммерческого рынка лекарственных препаратов в марте 2017 года составил 59,3 млрд рублей, что на 23,6% больше, чем в аналогичный период прошлого года. При сравнении с показателями февраля 2017 года также был отмечен значимый рост – на 11,3%.

Препарат AstraZeneca разрешен для лечения пациентов с раком мочевого пузыря Лекарственное средство дурвалумаб разработки AstraZeneca был одобрен FDA для применения среди пациентов с местнораспространенным и метастатическим урогенитальным раком.