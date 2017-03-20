Главная / Новости медицины и фармации За год российский коммерческий рынок ЛС вырос на 23,6% Объем коммерческого рынка лекарственных препаратов в марте 2017 года составил 59,3 млрд рублей, что на 23,6% больше, чем в аналогичный период прошлого года. При сравнении с показателями февраля 2017 года также был отмечен значимый рост – на 11,3%. Об этом свидетельствуют данные DSM Group, поступившие в редакцию Remedium.



Согласно индексу Ласпейреса, в течение марта 2017 года цены в рублях снизились на 1,3%. В долларовом выражении индекс цен снизился на 0,6%. Всего же с начала 2016 года падение цен на лекарства в аптеках страны составило 1% в рублевом выражении и 7,4% в долларах США.



Структура коммерческого рынка лекарств в марте 2017 г. по ценовым сегментам претерпела ряд изменений по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. На 0,2% относительно марта 2016 года увеличилась доля сегмента лекарств со средней стоимостью упаковки 50-150 рублей (за месяц доля упала на 0,4%). Увеличился удельный вес группы лекарств с ценовым диапазоном 150-500 руб. (46,5% в марте 2016 г. и 47,0% в марте 2017 г.). За месяц доля рассматриваемого ценового сектора упала на 0,7%, что сопровождалось незначительным (на 0,4%) падением средней цены упаковки лекарств (в итоге средняя стоимость составила 268,7 рублей/упаковка).



Доля дорогостоящих препаратов в марте 2017 г. составила 31,6%, чуть ниже удельного веса группы в аналогичном периоде прошлого года и на 1,1% больше, чем в феврале 2017 г. При этом средняя стоимость упаковки в марте 2017 года в сравнении с аналогичным периодом 2016 года выросла на 1,5% и оставила 921,5 7 рублей/упаковка.



По итогам марта 2017 года 58% препаратов, реализованных на рынке, являлись отечественными (в натуральных единицах измерения), однако в виду своей невысокой цены относительно импортных лекарств, в стоимостном выражении они занимали 28%. Коммерческий сегмент рынка по итогам марта 2017 года на 49% был представлен рецептурными препаратами и на 51% безрецептурными лекарствами.



Объем российского аптечного рынка БАД в стоимостном выражении в марте 2017 г. увеличился на 3,5% относительно февраля и составил 3,2 млрд руб. В натуральном выражении объем аптечного рынка БАД в третьем месяце 2017 г. увеличился на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 26,0 млн упаковок. Средневзвешенная цена упаковки БАД в марте 2017 года по сравнению с февралем снизилась на 2,9% и составила 123,1 рубля.



Ключевые слова: объем рынка Объем коммерческого рынка лекарственных препаратов в марте 2017 года составил 59,3 млрд рублей, что на 23,6% больше, чем в аналогичный период прошлого года. При сравнении с показателями февраля 2017 года также был отмечен значимый рост – на 11,3%. Об этом свидетельствуют данные DSM Group, поступившие в редакцию Remedium.Согласно индексу Ласпейреса, в течение марта 2017 года цены в рублях снизились на 1,3%. В долларовом выражении индекс цен снизился на 0,6%. Всего же с начала 2016 года падение цен на лекарства в аптеках страны составило 1% в рублевом выражении и 7,4% в долларах США.Структура коммерческого рынка лекарств в марте 2017 г. по ценовым сегментам претерпела ряд изменений по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. На 0,2% относительно марта 2016 года увеличилась доля сегмента лекарств со средней стоимостью упаковки 50-150 рублей (за месяц доля упала на 0,4%). Увеличился удельный вес группы лекарств с ценовым диапазоном 150-500 руб. (46,5% в марте 2016 г. и 47,0% в марте 2017 г.). За месяц доля рассматриваемого ценового сектора упала на 0,7%, что сопровождалось незначительным (на 0,4%) падением средней цены упаковки лекарств (в итоге средняя стоимость составила 268,7 рублей/упаковка).Доля дорогостоящих препаратов в марте 2017 г. составила 31,6%, чуть ниже удельного веса группы в аналогичном периоде прошлого года и на 1,1% больше, чем в феврале 2017 г. При этом средняя стоимость упаковки в марте 2017 года в сравнении с аналогичным периодом 2016 года выросла на 1,5% и оставила 921,5 7 рублей/упаковка.По итогам марта 2017 года 58% препаратов, реализованных на рынке, являлись отечественными (в натуральных единицах измерения), однако в виду своей невысокой цены относительно импортных лекарств, в стоимостном выражении они занимали 28%. Коммерческий сегмент рынка по итогам марта 2017 года на 49% был представлен рецептурными препаратами и на 51% безрецептурными лекарствами.Объем российского аптечного рынка БАД в стоимостном выражении в марте 2017 г. увеличился на 3,5% относительно февраля и составил 3,2 млрд руб. В натуральном выражении объем аптечного рынка БАД в третьем месяце 2017 г. увеличился на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 26,0 млн упаковок. Средневзвешенная цена упаковки БАД в марте 2017 года по сравнению с февралем снизилась на 2,9% и составила 123,1 рубля.Ключевые слова: DSM Group



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За год российский коммерческий рынок ЛС вырос на 23,6% Объем коммерческого рынка лекарственных препаратов в марте 2017 года составил 59,3 млрд рублей, что на 23,6% больше, чем в аналогичный период прошлого года. При сравнении с показателями февраля 2017 года также был отмечен значимый рост – на 11,3%. Препарат AstraZeneca разрешен для лечения пациентов с раком мочевого пузыря Лекарственное средство дурвалумаб разработки AstraZeneca был одобрен FDA для применения среди пациентов с местнораспространенным и метастатическим урогенитальным раком. Правительство утвердило план мероприятий по борьбе с ВИЧ-инфекцией Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал план мероприятий по реализации госстратегии по борьбе с распространением ВИЧ-инфекции. Документ регламентирует основные группы нормативно-правовых актов, направленных на противодействие эпидемии, а также конкретизирует сроки их принятия. В Санкт-Петербурге проходит экспериментальные исследования препарат для профилактики и лечения эндотелиальной дисфункции Исследования последних лет показали, что важную роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний играет эндотелиальная дисфункция. Эндотелий – это тонкая полупроницаемая мембрана, выстилающая изнутри сердце и сосуды и постоянно вырабатывающая большое количество биологически активных веществ. Одна из важных функций эндотелия – регуляция тонуса сосудов. При нарушении этой функции снижается эластичность сосудов, быстрее развиваются атеросклеротические изменения сосудистой стенки. Рынок препаратов против ВИЧ ждет незначительный рост Объемы продаж препаратов для лечения ВИЧ-инфекции на 9 крупнейших рынках к 2025 году вырастут незначительно – с 16,3 млрд долларов в 2015 году до 22,5 млрд в 2025 году.



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