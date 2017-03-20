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Главная / Новости медицины и фармации
02.05.2017 12:24
За год российский коммерческий рынок ЛС вырос на 23,6%Объем коммерческого рынка лекарственных препаратов в марте 2017 года составил 59,3 млрд рублей, что на 23,6% больше, чем в аналогичный период прошлого года. При сравнении с показателями февраля 2017 года также был отмечен значимый рост – на 11,3%. Об этом свидетельствуют данные DSM Group, поступившие в редакцию Remedium.
Согласно индексу Ласпейреса, в течение марта 2017 года цены в рублях снизились на 1,3%. В долларовом выражении индекс цен снизился на 0,6%. Всего же с начала 2016 года падение цен на лекарства в аптеках страны составило 1% в рублевом выражении и 7,4% в долларах США.
Структура коммерческого рынка лекарств в марте 2017 г. по ценовым сегментам претерпела ряд изменений по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. На 0,2% относительно марта 2016 года увеличилась доля сегмента лекарств со средней стоимостью упаковки 50-150 рублей (за месяц доля упала на 0,4%). Увеличился удельный вес группы лекарств с ценовым диапазоном 150-500 руб. (46,5% в марте 2016 г. и 47,0% в марте 2017 г.). За месяц доля рассматриваемого ценового сектора упала на 0,7%, что сопровождалось незначительным (на 0,4%) падением средней цены упаковки лекарств (в итоге средняя стоимость составила 268,7 рублей/упаковка).
Доля дорогостоящих препаратов в марте 2017 г. составила 31,6%, чуть ниже удельного веса группы в аналогичном периоде прошлого года и на 1,1% больше, чем в феврале 2017 г. При этом средняя стоимость упаковки в марте 2017 года в сравнении с аналогичным периодом 2016 года выросла на 1,5% и оставила 921,5 7 рублей/упаковка.
По итогам марта 2017 года 58% препаратов, реализованных на рынке, являлись отечественными (в натуральных единицах измерения), однако в виду своей невысокой цены относительно импортных лекарств, в стоимостном выражении они занимали 28%. Коммерческий сегмент рынка по итогам марта 2017 года на 49% был представлен рецептурными препаратами и на 51% безрецептурными лекарствами.
Объем российского аптечного рынка БАД в стоимостном выражении в марте 2017 г. увеличился на 3,5% относительно февраля и составил 3,2 млрд руб. В натуральном выражении объем аптечного рынка БАД в третьем месяце 2017 г. увеличился на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 26,0 млн упаковок. Средневзвешенная цена упаковки БАД в марте 2017 года по сравнению с февралем снизилась на 2,9% и составила 123,1 рубля.
Ключевые слова: DSM Group, объем рынка
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