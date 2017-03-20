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 Главная / Новости медицины и фармации

02.05.2017 11:20

Препарат AstraZeneca разрешен для лечения пациентов с раком мочевого пузыря

Противоопухолевый лекарственный препарат дурвалумаб (durvalumab) разработки компании AstraZeneca был зарегистрирован Администрацией по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). Дурвалумаб предназначен для лечения местнораспространенного и метастатического урогенитального рака, пишет Reuters.

Лекарственное средство получило маркетинговое разрешение по программе ускоренного рассмотрения регистрационной заявки, так как предоставляет новый вариант лечения для пациентов с прогрессирующей онкопатологией несмотря на предшествующую химиотерапию.

Дурвалумаб способен подавлять лиганд-1 программируемой гибели (PDL1) и стимулировать работу иммунной системы. В AstraZeneca рассказали, что общая стоимость месячного курса дурвалумаба составит 15 тыс. долларов.

На сегодняшний день AstraZeneca проводит клинические исследования дурвалумаба среди пациентов, страдающих раком легкого, головы и шеи, желудка, поджелудочной железы, печени и крови.

Ключевые слова: AstraZeneca, онкология, FDA


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