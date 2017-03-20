Препарат AstraZeneca разрешен для лечения пациентов с раком мочевого пузыря

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Главная / Новости медицины и фармации
02.05.2017 11:20
Препарат AstraZeneca разрешен для лечения пациентов с раком мочевого пузыряПротивоопухолевый лекарственный препарат дурвалумаб (durvalumab) разработки компании AstraZeneca был зарегистрирован Администрацией по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). Дурвалумаб предназначен для лечения местнораспространенного и метастатического урогенитального рака, пишет Reuters.
Лекарственное средство получило маркетинговое разрешение по программе ускоренного рассмотрения регистрационной заявки, так как предоставляет новый вариант лечения для пациентов с прогрессирующей онкопатологией несмотря на предшествующую химиотерапию.
Дурвалумаб способен подавлять лиганд-1 программируемой гибели (PDL1) и стимулировать работу иммунной системы. В AstraZeneca рассказали, что общая стоимость месячного курса дурвалумаба составит 15 тыс. долларов.
На сегодняшний день AstraZeneca проводит клинические исследования дурвалумаба среди пациентов, страдающих раком легкого, головы и шеи, желудка, поджелудочной железы, печени и крови.
Ключевые слова: AstraZeneca, онкология, FDA
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