Препарат AstraZeneca разрешен для лечения пациентов с раком мочевого пузыря Противоопухолевый лекарственный препарат дурвалумаб (durvalumab) разработки компании AstraZeneca был зарегистрирован Администрацией по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). Дурвалумаб предназначен для лечения местнораспространенного и метастатического урогенитального рака, пишет



Лекарственное средство получило маркетинговое разрешение по программе ускоренного рассмотрения регистрационной заявки, так как предоставляет новый вариант лечения для пациентов с прогрессирующей онкопатологией несмотря на предшествующую химиотерапию.



Дурвалумаб способен подавлять лиганд-1 программируемой гибели (PDL1) и стимулировать работу иммунной системы. В AstraZeneca рассказали, что общая стоимость месячного курса дурвалумаба составит 15 тыс. долларов.



На сегодняшний день AstraZeneca проводит клинические исследования дурвалумаба среди пациентов, страдающих раком легкого, головы и шеи, желудка, поджелудочной железы, печени и крови.



Ключевые слова: онкология, FDA Противоопухолевый лекарственный препарат дурвалумаб (durvalumab) разработки компании AstraZeneca был зарегистрирован Администрацией по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). Дурвалумаб предназначен для лечения местнораспространенного и метастатического урогенитального рака, пишет Reuters Лекарственное средство получило маркетинговое разрешение по программе ускоренного рассмотрения регистрационной заявки, так как предоставляет новый вариант лечения для пациентов с прогрессирующей онкопатологией несмотря на предшествующую химиотерапию.Дурвалумаб способен подавлять лиганд-1 программируемой гибели (PDL1) и стимулировать работу иммунной системы. В AstraZeneca рассказали, что общая стоимость месячного курса дурвалумаба составит 15 тыс. долларов.На сегодняшний день AstraZeneca проводит клинические исследования дурвалумаба среди пациентов, страдающих раком легкого, головы и шеи, желудка, поджелудочной железы, печени и крови.Ключевые слова: AstraZeneca









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Препарат AstraZeneca разрешен для лечения пациентов с раком мочевого пузыря Лекарственное средство дурвалумаб разработки AstraZeneca был одобрен FDA для применения среди пациентов с местнораспространенным и метастатическим урогенитальным раком.

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