Вакцинация против вируса папилломы человека – путь к снижению онкозаболеваемости в России

Ведущие эксперты обсудили итоги реализации программы вакцинопрофилактики вируса папилломы человека в Московской области.



В Московском областном научно-исследовательском институте акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) состоялся круглый стол «Защита репродуктивного здоровья подростков в Московской области: программа вакцинопрофилактики вируса папилломы человека в школах». Его участники обсудили вопросы вакцинации девушек в контексте снижения заболеваемости раком шейки матки (РШМ), подвели ключевые итоги реализации программы иммунизации в отдельных районах Московской области и наметили дальнейшие перспективы развития программ вакцинопрофилактики вируса папилломы человека (ВПЧ).



Вирус папилломы человека (ВПЧ) является одним из самых распространенных вирусов, передаваемых половым путем, а также причиной более половины всех онкологических заболеваний у женщин, обусловленных инфекцией [1,2]. По данным исследований, проводимых ФГУН «ЦНИИ Эпидемиологии» Роспотребнадзора частота инфицирования ВПЧ высокого онкогенного риска в общей популяции в РФ варьирует от 13 до 40% [3].

ВПЧ вызывает широкий спектр злокачественных и доброкачественных новообразований репродуктивной системы [4].



Ежегодно в мире регистрируется более 750 тысяч новых случаев ВПЧ-ассоциированного рака, приблизительно 70% из которых приходится на РШМ [6,7]. В Российской Федерации РШМ занимает 2-е место по распространенности среди злокачественных новообразований (ЗНО) и 1-е место в структуре смертности от ЗНО у женщин до 45 лет, а также 4-е место по количеству потерянных лет жизни [5]. Только за 10 лет заболеваемость выросла на порядок: с 7,9 на 100 тыс. женского населения в 2002 г. до 17,2 – в 2012 г. [8]. Ежегодно в РФ регистрируется порядка 15-16 тысяч новых случаев РШМ и более 7 тысяч летальных исходов [5,9].



В зависимости от уровня онкологического риска, определяют две основные категории ВПЧ – высокого и низкого онкогенного типа. Сегодня известны четыре типа вируса, которые вызывают большую часть заболеваний, связанных с папилломавирусной инфекцией [10]. Наиболее опасными являются типы 16 и 18, так как они вызывают более 70% случаев РШМ [11].



Важнейшим способом предотвращения инфицирования ВПЧ и, как следствие, снижения угрозы заболевания РШМ, является вакцинопрофилактика. «На сегодняшний день ВОЗ признает: что вакцинация – это самое эффективное из медицинских вмешательств, это до 6 млн. спасенных жизней в год. Также ВОЗ определила, что вакцинация при ВПЧ является основным подходом в профилактике РШМ», - сообщила руководитель Московской областной общественной организации специалистов по патологии шейки матки и кольпоскопии профессор Н.В. Зароченцева, – «Факт снижения заболеваемости РШМ у молодых женщин до 24 лет в Московской области в 3 раза, безусловно, объясняется ролью вакцинации».



В России отсутствует достоверная статистика о распространенности ВПЧ, однако заболеваемость РШМ неуклонно растет. Так, в Московской области заболеваемость РШМ выросла с 7,9 в 2002 -ом до 21,1 на 100 000 женского населения в 2014 году. Ежегодно в области регистрируется более 700новых случаев РШМ (748 новых случаев в 2016 году), смертность от данного вида рака в 2016 г. в Московской области составила 7,34 на 100 000 населения.



Столь высокие цифры послужили причиной для начала реализации Областной программы иммунизации против РШМ (2008—2012 гг.) «Вакцинопрофилактика онкологических заболеваний, вызываемых вирусом папилломы человека». В 9 пилотных муниципальных районах области – Люберцы, Наро-Фоминск, Мытищи, Раменское, Видное, Клин, Красногорск, Коломна, Ногинск – были определены график и сроки вакцинации.



В программу вакцинопрофилактики были включены девочки подростки 12—13 лет. Возраст был выбран не случайно. Во-первых – это оптимальный период по опыту международных исследователей, во-вторых, как отметила главный специалист МЗ МО по детской гинекологии к.м.н. Ю,М.Белая, современные подростки, в том числе и подростки Московской области, характеризуются ранним началом сексуальной активности, что диктует необходимость своевременной защиты от папилломавирусной инфекции, учитывая преимущественно половой путь передачи вируса. Более 70% вводили четырехвалентную вакцину, защищающую от наиболее распространенных типов ВПЧ (6,11,16,18), остальным двухвалентную (16,18 типы).



Доктор медицинских наук, профессор, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им И.И. Мечникова РАМН, заслуженный деятель науки Российской Федерации М.П. Костинов рассказал про безопасность данной вакцины: «Вакцина является рекомбинантной: она не содержит живых биологических продуктов, в ней нет вирусного ДНК, следовательно, не является инфекционной. То есть, риск заразиться вирусом при вакцинации отсутствует». Также он отметил, что прививка от ВПЧ внесена в Календарь прививок 70 стран, а зарегистрирована более чем в 130 странах мира.



Сотрудник отделения планирования семьи к.м.н. Л.К.Джиджихия сделала акцент на том, что результаты вакцинации зависят не только от факта внедрения программы, но и от места проведения вакцинации, охвата населения, подготовки медицинского персонала, организации вакцинального кабинета, правильно оформленной отчетности и других факторов.



К результатам эффективности вакцинопрофилактики ВПЧ относятся как долгосрочные критерии (снижение заболеваемости РШМ), так и краткосрочные, в частности снижение заболеваемости аногенитальными кондиломами – самым распространенным проявлением инфицирования ВПЧ. В ходе реализации программы в Московской области было отмечено снижение заболеваемости у девушек до 17 лет на 42%, что свидетельствует о высокой инфицированности ВПЧ среди сексуально активных подростков и диктует необходимость проведения вакцинации против ВПЧ-ассоциированных заболеваний и РШМ до сексуального дебюта.



Помимо Московской области, с 2008 года от РШМ и других заболеваний, связанных с ВПЧ, в стране привилось уже более 160 тыс. пациенток в 27 субъектах федерации (Москва, Ярославль, Новосибирск, Смоленск, Сахалинская область, Свердловская область, Пермский край, Тверская область и др.).



Сотрудник МОНИИАГ Е.С. Булычева отметила необходимость совместной работы муниципалитетов, Министерства Здравоохранения и Министерства Образования при проведении массовой вакцинации против ВПЧ.



Подводя итоги круглого стола, заведующий лабораторий вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им И.И. Мечникова РАМН резюмировал: «На примере вакцинопрофилактики ВПЧ-ассоциированных заболеваний в МО впервые в РФ показаны реальные результаты эффективности программы. Можно сделать вывод, что обязательная вакцинация подростков против ВПЧ в России уже через 15—20 лет может привести к исчезновению ВПЧ-ассоциированных заболеваний и в первую очередь РШМ».







1. Прилепская В.Н. с соавт. Вакцинация против ВПЧ-ассоциированных заболеваний и рака шейки матки. Медицинский совет 2016;12: 120-5.

2. Plummer M et al. Global burden of cancers attributable to infections in 2012: a synthetic analysis. Gearhart Human Papillomavirus. Lancet Glob Health. 2016;4(9):e609-16.

3. Вакцинопрофилактика заболеваний, вызванных вирусом папилломы человека: федер. клинич. рекомендации / МЗ РФ, Союз педиатров России. – М.: Педиатр, 2016. – 40 с.

4. Ljubojevic S. HPV-associated diseases. Clinics in Dermatology. 2014;32:227-34.

5. Bruni L, Barrionuevo-Rosas L, Albero G, Serrano B, Mena M, Gómez D, Muñoz J, Bosch FX, de Sanjosé S. ICO Information Centre on HPV and Cancer (HPV Information Centre). Human Papillomavirus and Related Diseases in Russian Federation. Summary Report 7 October 2016. Available online at: http://www.hpvcentre.net/statistics/reports/XWX.pdf Accessed on 12 Jan 2017.

6. Garland SM et al. Impact and Effectiveness of the Quadrivalent Human Papillomavirus Vaccine: A Systematic Review of 10 Years of Real-world Experience. CID 2016;63:519-27.

7. Forman D et al. Global burden of human papillomavirus and related diseases. Vaccine2012;30(5):F12–23.

8. Краснопольский В.И. с соавт. Эффективность вакцинопрофилактики ВПЧ- ассоциированных заболеваний и рака шейки матки в Московской области. Альманах клинической медицины. 2015;37:105-10.

9. Под ред. А.Д. Каприна, В.В. Старинского, Г.В. Петровой Состояние онкологической помощи населению России в 2015 году. - М.: МНИОИ им. П.А. Герцена - филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России, 2016. - илл. - 236 с.

10. Л.Д. Белоцерковцева, Л.В. Коваленко, Ю.И. Майер. Внедрение региональной программы вакцинации против ВПЧ-ассоциированных заболеваний в ХМАО — Югре. ПЕДИАТРИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ /2014/ ТОМ 11/ № 4.

11. Smith J et al. Human Papillomavirus type distribution in invasive cervical cancer and high-grade cervical lesions: A meta-analysis update. International Journal of Cancer. 2007. 121:621-632.