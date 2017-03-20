Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения

Вход на сайт

Авторизоваться
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Вакансии фармкомпанийВакансии

20.03.2017

"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр

07.03.2017

АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий

21.02.2017

"Лучший персонал" - Специалист по валидации

Все вакансии




Поиск лекарств


 Главная / Новости медицины и фармации

28.04.2017 16:54

Правительство утвердило план мероприятий по борьбе с ВИЧ-инфекцией

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал план мероприятий по реализации госстратегии по борьбе с распространением ВИЧ-инфекции, сообщает «КоммерсантЪ». Копия документа, который в настоящее время не опубликован, есть в распоряжении издания. По данным источников газеты, он был  подписан главой правительства 20 апреля и будет обнародован 2 мая.

Государственная стратегия по противодействию распространению ВИЧ-инфекции на территории РФ была утверждена правительством в октябре 2016 года. В ней, в частности, постулировалась необходимость информирования населения о заболевании, выявления носителей ВИЧ-инфекции и обеспечения их антиретровирусной терапией, а также привлечения НКО к работе с группами риска. Однако, по мнению ряда экспертов, документ носил декларативный характер и не содержал перечня конкретных мер, которые должны быть предприняты в рамках реализации стратегии.

Этот пробел заполняет одобренный правительством план мероприятий по реализации госстратегии. Документ содержит план разработки и принятия нормативно-правовых актов, регламентирующих различные аспекты борьбы с эпидемией ВИЧ/СПИДа.

В частности, к третьему кварталу 2017 года должна быть подготовлена правовая база для мер профилактики и эпидемиологического контроля за распространением ВИЧ-инфекции и мер социальной поддержки людей, живущих с ВИЧ, включающих психологическую и юридическую помощь. Субъектам РФ с 2017 года необходимо будет принять акты, регламентирующие меры соцподдержки беременных женщин с ВИЧ и рожденных инфицированными матерями детей, а также усыновителей и опекунов детей с ВИЧ.

К первому полугодию 2018 года должна быть усовершенствована система эпидемиологического контроля за распространением ВИЧ-инфекции, в том числе в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Наконец, отдельно затрагивается тема ВИЧ-диссидентства: к третьему кварталу 2018 года должен быть разработан федеральный закон,  предусматривающий «установление запрета на распространение информации, призывающей к отказу от медосвидетельствования для выявления и лечения ВИЧ, и мер ответственности за ее распространение».

Также среди новаций, предусмотренных документом – изменения требований к усыновителям, направленные на то, чтобы дать носителям ВИЧ возможность усыновлять детей (в соответствии с действующей процедурой усыновление невозможно при наличии инфекционного заболевания до прекращения диспансерного наблюдения в связи со стойкой ремиссией, что делает невозможным усыновление детей ВИЧ, даже в тех случаях, когда потенциальный усыновитель является близким родственником оставшегося без родителей ребенка). Этот пункт плана должен быть выполнен не позднее второго квартала 2018 года.


Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, Медведев, эпидемия


Последние новости

28.04.2017 16:54

Правительство утвердило план мероприятий по борьбе с ВИЧ-инфекцией

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал план мероприятий по реализации госстратегии по борьбе с распространением ВИЧ-инфекции. Документ регламентирует основные группы нормативно-правовых актов, направленных на противодействие эпидемии, а также конкретизирует сроки их принятия.

28.04.2017 14:50

В Санкт-Петербурге проходит экспериментальные исследования препарат для профилактики и лечения эндотелиальной дисфункции

Исследования последних лет показали, что важную роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний играет эндотелиальная дисфункция. Эндотелий – это тонкая полупроницаемая мембрана, выстилающая изнутри сердце и сосуды и постоянно вырабатывающая большое количество биологически активных веществ. Одна из важных функций эндотелия – регуляция тонуса сосудов. При нарушении этой функции снижается эластичность сосудов, быстрее развиваются атеросклеротические изменения сосудистой стенки.

28.04.2017 12:55

Рынок препаратов против ВИЧ ждет незначительный рост

Объемы продаж препаратов для лечения ВИЧ-инфекции на 9 крупнейших рынках к 2025 году вырастут незначительно – с 16,3 млрд долларов в 2015 году до 22,5 млрд в 2025 году.

28.04.2017 11:45

Московские врачи получат доплату за работу с пенсионерами

Сергей Собянин подписал постановления о предоставлении грантов московским врачам. Согласно документам, гранты будут выделяться медорганизациям ежеквартально.

28.04.2017 10:20

В США одобрен препарат для лечения прогрессирующей гепатоклеточной карциномы

Согласно данным КИ, на фоне регорафениба общая выживаемость составила 10,6 месяца, тогда как в плацебо-группе этот показатель не превысил 7,8 месяца.

Мероприятия

     2017
Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


Подписка

ONLINE

Подписка

Реклама



Для смартфона

Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.


Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна.
Использование авторского материала возможно только с разрешения редакции!!

Дизайн сайта @pixeljacks