Правительство утвердило план мероприятий по борьбе с ВИЧ-инфекцией Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал план мероприятий по реализации госстратегии по борьбе с распространением ВИЧ-инфекции, сообщает «КоммерсантЪ». Копия документа, который в настоящее время не опубликован, есть в распоряжении издания. По данным источников газеты, он был подписан главой правительства 20 апреля и будет обнародован 2 мая.



Государственная стратегия по противодействию распространению ВИЧ-инфекции на территории РФ была утверждена правительством в октябре 2016 года. В ней, в частности, постулировалась необходимость информирования населения о заболевании, выявления носителей ВИЧ-инфекции и обеспечения их антиретровирусной терапией, а также привлечения НКО к работе с группами риска. Однако, по мнению ряда экспертов, документ носил декларативный характер и не содержал перечня конкретных мер, которые должны быть предприняты в рамках реализации стратегии.



Этот пробел заполняет одобренный правительством план мероприятий по реализации госстратегии. Документ содержит план разработки и принятия нормативно-правовых актов, регламентирующих различные аспекты борьбы с эпидемией ВИЧ/СПИДа.



В частности, к третьему кварталу 2017 года должна быть подготовлена правовая база для мер профилактики и эпидемиологического контроля за распространением ВИЧ-инфекции и мер социальной поддержки людей, живущих с ВИЧ, включающих психологическую и юридическую помощь. Субъектам РФ с 2017 года необходимо будет принять акты, регламентирующие меры соцподдержки беременных женщин с ВИЧ и рожденных инфицированными матерями детей, а также усыновителей и опекунов детей с ВИЧ.



К первому полугодию 2018 года должна быть усовершенствована система эпидемиологического контроля за распространением ВИЧ-инфекции, в том числе в учреждениях уголовно-исполнительной системы.



Наконец, отдельно затрагивается тема ВИЧ-диссидентства: к третьему кварталу 2018 года должен быть разработан федеральный закон, предусматривающий «установление запрета на распространение информации, призывающей к отказу от медосвидетельствования для выявления и лечения ВИЧ, и мер ответственности за ее распространение».



Также среди новаций, предусмотренных документом – изменения требований к усыновителям, направленные на то, чтобы дать носителям ВИЧ возможность усыновлять детей (в соответствии с действующей процедурой усыновление невозможно при наличии инфекционного заболевания до прекращения диспансерного наблюдения в связи со стойкой ремиссией, что делает невозможным усыновление детей ВИЧ, даже в тех случаях, когда потенциальный усыновитель является близким родственником оставшегося без родителей ребенка). Этот пункт плана должен быть выполнен не позднее второго квартала 2018 года.





Ключевые слова: Медведев, эпидемия Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал план мероприятий по реализации госстратегии по борьбе с распространением ВИЧ-инфекции, сообщает «КоммерсантЪ». Копия документа, который в настоящее время не опубликован, есть в распоряжении издания. По данным источников газеты, он был подписан главой правительства 20 апреля и будет обнародован 2 мая.Государственная стратегия по противодействию распространению ВИЧ-инфекции на территории РФ была утверждена правительством в октябре 2016 года. В ней, в частности, постулировалась необходимость информирования населения о заболевании, выявления носителей ВИЧ-инфекции и обеспечения их антиретровирусной терапией, а также привлечения НКО к работе с группами риска. Однако, по мнению ряда экспертов, документ носил декларативный характер и не содержал перечня конкретных мер, которые должны быть предприняты в рамках реализации стратегии.Этот пробел заполняет одобренный правительством план мероприятий по реализации госстратегии. Документ содержит план разработки и принятия нормативно-правовых актов, регламентирующих различные аспекты борьбы с эпидемией ВИЧ/СПИДа.В частности, к третьему кварталу 2017 года должна быть подготовлена правовая база для мер профилактики и эпидемиологического контроля за распространением ВИЧ-инфекции и мер социальной поддержки людей, живущих с ВИЧ, включающих психологическую и юридическую помощь. Субъектам РФ с 2017 года необходимо будет принять акты, регламентирующие меры соцподдержки беременных женщин с ВИЧ и рожденных инфицированными матерями детей, а также усыновителей и опекунов детей с ВИЧ.К первому полугодию 2018 года должна быть усовершенствована система эпидемиологического контроля за распространением ВИЧ-инфекции, в том числе в учреждениях уголовно-исполнительной системы.Наконец, отдельно затрагивается тема ВИЧ-диссидентства: к третьему кварталу 2018 года должен быть разработан федеральный закон, предусматривающий «установление запрета на распространение информации, призывающей к отказу от медосвидетельствования для выявления и лечения ВИЧ, и мер ответственности за ее распространение».Также среди новаций, предусмотренных документом – изменения требований к усыновителям, направленные на то, чтобы дать носителям ВИЧ возможность усыновлять детей (в соответствии с действующей процедурой усыновление невозможно при наличии инфекционного заболевания до прекращения диспансерного наблюдения в связи со стойкой ремиссией, что делает невозможным усыновление детей ВИЧ, даже в тех случаях, когда потенциальный усыновитель является близким родственником оставшегося без родителей ребенка). Этот пункт плана должен быть выполнен не позднее второго квартала 2018 года.Ключевые слова: ВИЧ-инфекция









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Правительство утвердило план мероприятий по борьбе с ВИЧ-инфекцией Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал план мероприятий по реализации госстратегии по борьбе с распространением ВИЧ-инфекции. Документ регламентирует основные группы нормативно-правовых актов, направленных на противодействие эпидемии, а также конкретизирует сроки их принятия.

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