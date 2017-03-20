Рынок препаратов против ВИЧ ждет незначительный рост Объемы продаж препаратов для лечения ВИЧ-инфекции на 9 крупнейших рынках к 2025 году вырастут незначительно – с 16,3 млрд долларов в 2015 году до 22,5 млрд в 2025 году. В среднем каждый год продажи в этой области будут расти на 3%, подсчитали аналитики из консалтинговой компании



По мнению экспертов, некоторый рост продаж на рынках США, Франции, Германии, Италии, Испании, Великобритании, Японии, Бразилии и Китая будет обусловлен появлением новых лекарственных препаратов, увеличением числа ВИЧ-положительных пациентов, проходящих антиретровирусную терапию, а также усилиями властей по выявлению инфицированных граждан.



На рынке сейчас отмечается тенденция к разработке и появлению схем лечения ВИЧ с однократным приемом ЛС, а также инъекционных лекарственных форм длительного действия. Со временем новые схемы лечения с введением ЛС один раз в день или один раз в месяц будут доступны все большему количеству пациентов, отмечают эксперты.



Ожидается, что до 2025 года на рынок будет выведены минимум две комбинированные терапии с однократным приемом: долутегравир + рилпивирин и дарунавир +кобицистат + эмтрицитабин + тенофовир алафенамид.





Ключевые слова: GlobalData Объемы продаж препаратов для лечения ВИЧ-инфекции на 9 крупнейших рынках к 2025 году вырастут незначительно – с 16,3 млрд долларов в 2015 году до 22,5 млрд в 2025 году. В среднем каждый год продажи в этой области будут расти на 3%, подсчитали аналитики из консалтинговой компании GlobalData По мнению экспертов, некоторый рост продаж на рынках США, Франции, Германии, Италии, Испании, Великобритании, Японии, Бразилии и Китая будет обусловлен появлением новых лекарственных препаратов, увеличением числа ВИЧ-положительных пациентов, проходящих антиретровирусную терапию, а также усилиями властей по выявлению инфицированных граждан.На рынке сейчас отмечается тенденция к разработке и появлению схем лечения ВИЧ с однократным приемом ЛС, а также инъекционных лекарственных форм длительного действия. Со временем новые схемы лечения с введением ЛС один раз в день или один раз в месяц будут доступны все большему количеству пациентов, отмечают эксперты.Ожидается, что до 2025 года на рынок будет выведены минимум две комбинированные терапии с однократным приемом: долутегравир + рилпивирин и дарунавир +кобицистат + эмтрицитабин + тенофовир алафенамид.Ключевые слова: ВИЧ









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Рынок препаратов против ВИЧ ждет незначительный рост Объемы продаж препаратов для лечения ВИЧ-инфекции на 9 крупнейших рынках к 2025 году вырастут незначительно – с 16,3 млрд долларов в 2015 году до 22,5 млрд в 2025 году.

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