Московские врачи получат доплату за работу с пенсионерами Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановления о предоставлении грантов московским врачам. Согласно документам, гранты будут выделяться медорганизациям ежеквартально, информирует



Ранее руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун сообщил в ходе заседания президиума правительства Москвы, что врачи, которые ведут выделенные терапевтические участки для работы с пациентами старших возрастных групп с хроническими заболеваниями будут получать гранты в размере 20 тыс. рублей, а сопровождающие их работники среднего медицинского персонала - 10 тыс. рублей. Также доплата врачам общей практики в Москве составит 20 тыс. руб.



По его словам, на сегодняшний день количество врачей общей практики, которые ведут полноценный прием, достигло 650 человек, а врачей, работающих с пациентами, страдающими хроническими заболеваниями, сегодня 250 человек, и к концу года их количество достигнет 400 человек.



В 2017 году в столичных поликлиниках



Для пожилых пациентов с этими заболеваниями в каждой поликлинике создадут специальные небольшие участки, которые будут обслуживать не более 450–500 человек, и закрепят за ними отдельных врачей-терапевтов. Время первичного приема у терапевта увеличат до 40 минут, повторного — до 20 минут. Для каждого врач-терапевт разработает индивидуальный план лечения. Пациенты при необходимости смогут позвонить лечащему врачу или медсестре и проконсультироваться по вопросам приема лекарств и состояния здоровья.



Ключевые слова: зарплата Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановления о предоставлении грантов московским врачам. Согласно документам, гранты будут выделяться медорганизациям ежеквартально, информирует АГН «Москва» Ранее руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун сообщил в ходе заседания президиума правительства Москвы, что врачи, которые ведут выделенные терапевтические участки для работы с пациентами старших возрастных групп с хроническими заболеваниями будут получать гранты в размере 20 тыс. рублей, а сопровождающие их работники среднего медицинского персонала - 10 тыс. рублей. Также доплата врачам общей практики в Москве составит 20 тыс. руб.По его словам, на сегодняшний день количество врачей общей практики, которые ведут полноценный прием, достигло 650 человек, а врачей, работающих с пациентами, страдающими хроническими заболеваниями, сегодня 250 человек, и к концу года их количество достигнет 400 человек.В 2017 году в столичных поликлиниках планируется реализовать проект улучшения медицинской помощи пожилым пациентам. Он предполагает новые принципы работы врачей-терапевтов с пациентами пенсионного возраста — женщинами 55 лет и старше, мужчинами 60 лет и старше, имеющими три и более хронических заболевания. К ним относятся артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, цереброваскулярная болезнь, хроническая сердечная недостаточность, фибрилляция и трепетание предсердий, сахарный диабет второго типа, бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, а также хроническая болезнь почек.Для пожилых пациентов с этими заболеваниями в каждой поликлинике создадут специальные небольшие участки, которые будут обслуживать не более 450–500 человек, и закрепят за ними отдельных врачей-терапевтов. Время первичного приема у терапевта увеличат до 40 минут, повторного — до 20 минут. Для каждого врач-терапевт разработает индивидуальный план лечения. Пациенты при необходимости смогут позвонить лечащему врачу или медсестре и проконсультироваться по вопросам приема лекарств и состояния здоровья.Ключевые слова: Москва









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Московские врачи получат доплату за работу с пенсионерами Сергей Собянин подписал постановления о предоставлении грантов московским врачам. Согласно документам, гранты будут выделяться медорганизациям ежеквартально.

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