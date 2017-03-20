В США одобрен препарат для лечения прогрессирующей гепатоклеточной карциномы Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) зарегистрировала регорафениб (regorafenib) для лечения прогрессирующей гепатоклеточной карциномы. Лекарственный препарат компании Bayer поступит на рынок под торговым наименованием Стиварга (Stivarga), сообщает



До настоящего времени не существовало терапевтических возможностей для пациентов с прогрессирующей гепатоклеточной карциномой после терапии сорафенибом, но благодаря одобрению регорафениб появилась терапия третьей линии для таких пациентов.



Эффективность регорафениба в терапии данного заболевания была продемонстрирована в рамках



Ранее регорафениб (ингибитор пртеинкиназ) был зарегистрирован в США для терапии метастатического колоректального рака и гастроинтестинальных стромальных опухолей. Стоимость одного курса данного ЛС составляет почти 14,9 тыс. долларов.





Ключевые слова: онкология Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) зарегистрировала регорафениб (regorafenib) для лечения прогрессирующей гепатоклеточной карциномы. Лекарственный препарат компании Bayer поступит на рынок под торговым наименованием Стиварга (Stivarga), сообщает Reuters До настоящего времени не существовало терапевтических возможностей для пациентов с прогрессирующей гепатоклеточной карциномой после терапии сорафенибом, но благодаря одобрению регорафениб появилась терапия третьей линии для таких пациентов.Эффективность регорафениба в терапии данного заболевания была продемонстрирована в рамках клинических исследований , прошедших при участии 573 пациентов, ранее прошедших лечение сорафенибом. Согласно собранным данным, на фоне регорафениба общая выживаемость составила 10,6 месяца, тогда как в плацебо-группе этот показатель не превысил 7,8 месяца. Авторы КИ отметили, что у двух пациентов опухоль сократилась до неопределяемого уровня.Ранее регорафениб (ингибитор пртеинкиназ) был зарегистрирован в США для терапии метастатического колоректального рака и гастроинтестинальных стромальных опухолей. Стоимость одного курса данного ЛС составляет почти 14,9 тыс. долларов.Ключевые слова: FDA









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В США одобрен препарат для лечения прогрессирующей гепатоклеточной карциномы Согласно данным КИ, на фоне регорафениба общая выживаемость составила 10,6 месяца, тогда как в плацебо-группе этот показатель не превысил 7,8 месяца.

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