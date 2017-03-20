Росздравнадзор: ситуация с АРВ-препаратами в регионах стабилизируется к маю

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Главная / Новости медицины и фармации
27.04.2017 18:26
Росздравнадзор: ситуация с АРВ-препаратами в регионах стабилизируется к маюНедостаток препаратов антиретровирусной терапии и лекарств для лечения туберкулеза в ряде регионов России будет ликвидирован к маю. Об этом заявил руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко в ходе встречи с активистами общественной организации «Пациентский контроль».
Мурашко подчеркнул, что ведомство внимательно следит за ситуацией в Алтайском крае, Вологодской области, Нижегородской области, Красноярском крае и других регионах, откуда поступает наибольшее число обращений о проблемах с лекарственным обеспечением пациентов с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом. По его данным, поставки недостающих медикаментов в эти регионы уже начались.
В ходе встречи была достигнута договоренность о том, что после заключения контрактов по всем аукционам Минздрава РФ «Пациентский контроль» предоставит Росздравнадзору анализ по количеству закупленных курсов лечения. Также были обсуждены механизмы взаимодействия федеральной службы с общественниками, в том числе в регионах, по отслеживанию ситуации с лекарственным обеспечением.
«Сотрудники Росздравнадзора готовы работать по каждому конкретному случаю и получать дополнительную информацию от пациентского сообщества», - заявил Михаил Мурашко.
С 2017 года Минздрав РФ осуществляет централизованную закупку диагностических средств и АРВ-препаратов для выявления и лечения ВИЧ-инфекции, а также вирусов гепатита B С. В рамках потребности на 2017 год сформированы 69 лотов по 22 МНН АРВП. На сегодняшний день по итогам состоявшихся конкурсов заключены 37 государственных контрактов на поставку АРВП, из выделенных на закупку медикаментов финансовых средств законтрактовано 75%. В соответствии с условиями контрактов, первая партия АРВП в объеме 60-80% поступит в регионы до 1 мая 2017 года, отмечает пресс-служба Росздравнадзора. «После получения всех объемов АРВП, закупаемых за счет средств федерального бюджета, ВИЧ-инфицированные пациенты будут обеспечены на 12 месяцев и переходящим остатком на 3 месяца 2017 год», - говорится в сообщении.
Ключевые слова: Мурашко, Росздравнадзор, ВИЧ, Пациентский контроль
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