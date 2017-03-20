"Нанолек" получила права на дистрибуцию Тепадины в России

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Главная / Новости медицины и фармации
27.04.2017 17:20
"Нанолек" получила права на дистрибуцию Тепадины в РоссииНемецкий фармпроизводитель Римзер Фарма ГмБХ предоставил российской компании «Нанолек» право на дистрибуцию препарата Тепадина (тиотепа) в России. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе российского фармпроизводителя. Римзер Фарма ГмБХ специализируется на продажах, маркетинге и управлении жизненным циклом фармацевтических продуктов на нищевых рынках с высоким спросом.
Тепадина применяется в составе комплексной терапии при трансплантации костного мозга от родственного и неродственного донора. Препарат усиливает иммуносупрессию и миелоабляцию, ускоряя таким образом приживление трансплантата и снижая риск реакции «трансплантат против лейкемии», связанной с реакцией «трансплантат против хозяина».
Как отмечается в сообщении, несмотря на быстрый рост количества трансплантаций костного мозга в России, в настоящее время потребность в них полностью не удовлетворена. Наибольшее число таких операций проводится в ФНКЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева, Российской детской клинической больнице, Центре трансплантации костного мозга, Институте детской гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой.
«Трансплантация костного мозга – сложнейшая и перспективная область медицины. Мы рады тому, что можем помочь пациентам в получении качественного лечения и обеспечить врачей эффективным лекарством для использования в своей ежедневной практике», - заявил президент «Нанолек» Дмитрий Христенко.
Ключевые слова: Нанолек, Тепадина
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