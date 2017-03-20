Mitsui приобрела 10% акций «Р-Фарм» Российская фармацевтическая компания «Р-Фарм» договорилась о продаже 10% своих акций японской корпорации Mitsui. По информации пресс-службы российского фармпроизводителя, соответствующее соглашение было подписано сегодня, 27 апреля, операционным директором Mitsui Коджи Нагатоми и председателем совета директоров «Р-Фарм» Алексеем Репиком.



Согласно сообщению, компания Mitsui планирует принять участие в развитии бизнеса «Р-Фарм» на динамично растущих рынках России, ЕАЭС и СНГ. Кроме того, японская компания будет способствовать лицензированию группой «Р-Фарм» инновационных ЛС, разрабатываемых японскими, европейскими и американскими производителями. Кроме того, японские партнеры намерены оказывать «Р-Фарм» поддержку в развитии технологий фармацевтического производства.



Ранее японское издание Nikkei оценило стоимость 10% «Р-Фарм» в 130-174 млн долларов. Однако, как



Впервые о возможном приобретении Mitsui акций «Р-Фарм» было объявлено в декабре 2016 года в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Японию. До настоящего времени 100% акций «Р-Фарм» принадлежали Алексею Репику.



Ключевые слова: Mitsui, сделка Российская фармацевтическая компания «Р-Фарм» договорилась о продаже 10% своих акций японской корпорации Mitsui. По информации пресс-службы российского фармпроизводителя, соответствующее соглашение было подписано сегодня, 27 апреля, операционным директором Mitsui Коджи Нагатоми и председателем совета директоров «Р-Фарм» Алексеем Репиком.Согласно сообщению, компания Mitsui планирует принять участие в развитии бизнеса «Р-Фарм» на динамично растущих рынках России, ЕАЭС и СНГ. Кроме того, японская компания будет способствовать лицензированию группой «Р-Фарм» инновационных ЛС, разрабатываемых японскими, европейскими и американскими производителями. Кроме того, японские партнеры намерены оказывать «Р-Фарм» поддержку в развитии технологий фармацевтического производства.Ранее японское издание Nikkei оценило стоимость 10% «Р-Фарм» в 130-174 млн долларов. Однако, как пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя Алексея Репика, итоговая сумма сделки составила 200 млн долларов. Также, по информации издания, в рамках сделки до конца года Mitsui будет предоставлен опцион на увеличение своей доли в российской компании до 20%.Впервые о возможном приобретении Mitsui акций «Р-Фарм» было объявлено в декабре 2016 года в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Японию. До настоящего времени 100% акций «Р-Фарм» принадлежали Алексею Репику.Ключевые слова: "Р-Фарм"









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