Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения

Вход на сайт

Авторизоваться
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Вакансии фармкомпанийВакансии

20.03.2017

"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр

07.03.2017

АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий

21.02.2017

"Лучший персонал" - Специалист по валидации

Все вакансии




Поиск лекарств


 Главная / Новости медицины и фармации

27.04.2017 13:54

Mitsui приобрела 10% акций «Р-Фарм»

Российская фармацевтическая компания «Р-Фарм» договорилась о продаже 10% своих акций японской корпорации Mitsui. По информации пресс-службы российского фармпроизводителя, соответствующее соглашение было подписано сегодня, 27 апреля, операционным директором Mitsui Коджи Нагатоми и председателем совета директоров «Р-Фарм» Алексеем Репиком.

Согласно сообщению, компания Mitsui планирует принять участие в развитии бизнеса «Р-Фарм» на динамично растущих рынках России, ЕАЭС и СНГ. Кроме того, японская компания будет способствовать лицензированию группой «Р-Фарм» инновационных ЛС, разрабатываемых японскими, европейскими и американскими производителями. Кроме того, японские партнеры намерены оказывать «Р-Фарм» поддержку в развитии технологий фармацевтического производства.

Ранее японское издание Nikkei оценило стоимость 10% «Р-Фарм» в 130-174 млн долларов. Однако, как пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя Алексея Репика, итоговая сумма сделки составила 200 млн долларов. Также, по информации издания, в рамках сделки до конца года Mitsui будет предоставлен опцион на увеличение своей доли в российской компании до 20%.

Впервые о возможном приобретении Mitsui акций «Р-Фарм» было объявлено в декабре 2016 года в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Японию. До настоящего времени 100% акций «Р-Фарм» принадлежали Алексею Репику.

Ключевые слова: "Р-Фарм", Mitsui, сделка


Последние новости

27.04.2017 13:10

Южная Корея оштрафовала Novartis за выплаты врачам

Министерство здравоохранения и благосостояния Южной Кореи оштрафовало компанию Novartis Korea на 55,1 миллиарда вон (48,8 млн долларов США) за незаконную выплату вознаграждений врачам, назначавшим пациентам препараты компании

27.04.2017 12:12

«Ростех» может получить право производить наркотические препараты

Госкорпорация Ростех может войти в перечень предприятий, имеющих право производить наркотические препараты для использования в медицинских целях, а также выращивать сырье для их производства. Об этом сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

27.04.2017 10:44

Транексаминовая кислота на 30% снижает летальность от послеродовых кровотечений

Дешевый и широко доступный лекарственный препарат может спасти жизнь каждой третьей роженицы с послеродовым кровотечением.

26.04.2017 16:30

Новый препарат BMS эффективен в терапии неалкогольного стеатогепатита

Согласно собранным данным, показатель ожирения печени сократился на 6,8% при ежедневном введении 10 мг препарата и на 5,2% при введении лекарственного средства один раз в неделю.

26.04.2017 14:20

У детей с ожирением в 4 раза повышен риск развития диабета 2 типа

Результаты ретроспективного исследования выявили, что ожирение у детей связано с повышением вероятности развития диабета 2 типа в 4 раза.

Мероприятия

     2017
Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


Подписка

ONLINE

Подписка

Реклама



Для смартфона

Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.


Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна.
Использование авторского материала возможно только с разрешения редакции!!

Дизайн сайта @pixeljacks