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Главная / Новости медицины и фармации
27.04.2017 13:10
Южная Корея оштрафовала Novartis за выплаты врачам
Министерство здравоохранения и благосостояния Южной Кореи оштрафовало компанию Novartis Korea на 55,1 миллиарда вон (48,8 млн долларов США) за незаконную выплату вознаграждений врачам, назначавшим пациентам препараты компании. Помимо этого министерство объявило о предварительном решении приостановить на полгода страховое покрытие нескольких препаратов Novartis, сообщает Reuters.
По информации агентства, от участия в госпрограмме лекарственного страхования могут быть отстранены 9 позиций 2 лекарственных средств. Как подчеркивают в корейском минздраве, окончательное решение по данному вопросу будет зависеть от оценки дальнейших действий компании.
Согласно официальному комментарию Novartis Korea, компания ожидает прояснения позиции Минздрава по страховому покрытию лекарств к концу мая, а также рассчитывает на то, что санкции вступят в силу с отсрочкой сроком до трех месяцев.
В марте текущего года Novartis Korea была оштрафована корейским Министерством по контролю за безопасностью продуктов питания и лекарств. Тогда же было временно запрещены продажи некоторых продуктов компании.
В августе прошлого года шести бывшим и действующим сотрудникам компании были предъявлены обвинения в незаконном продвижении фармацевтической продукции на рынке. Расследование этих обвинений продолжается.
Ключевые слова: Южная Корея, Novartis
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