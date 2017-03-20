Южная Корея оштрафовала Novartis за выплаты врачам

Министерство здравоохранения и благосостояния Южной Кореи оштрафовало компанию Novartis Korea на 55,1 миллиарда вон (48,8 млн долларов США) за незаконную выплату вознаграждений врачам, назначавшим пациентам препараты компании. Помимо этого министерство объявило о предварительном решении приостановить на полгода страховое покрытие нескольких препаратов Novartis, сообщает Reuters.

По информации агентства, от участия в госпрограмме лекарственного страхования могут быть отстранены 9 позиций 2 лекарственных средств. Как подчеркивают в корейском минздраве, окончательное решение по данному вопросу будет зависеть от оценки дальнейших действий компании.

Согласно официальному комментарию Novartis Korea, компания ожидает прояснения позиции Минздрава по страховому покрытию лекарств к концу мая, а также рассчитывает на то, что санкции вступят в силу с отсрочкой сроком до трех месяцев.

В марте текущего года Novartis Korea была оштрафована корейским Министерством по контролю за безопасностью продуктов питания и лекарств. Тогда же было временно запрещены продажи некоторых продуктов компании.

В августе прошлого года шести бывшим и действующим сотрудникам компании были предъявлены обвинения в незаконном продвижении фармацевтической продукции на рынке. Расследование этих обвинений продолжается.