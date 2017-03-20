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 Главная / Новости медицины и фармации

27.04.2017 12:12

«Ростех» может получить право производить наркотические препараты

Госкорпорация Ростех может войти в перечень предприятий, имеющих право производить наркотические препараты для использования в медицинских целях. Об этом, как передает ТАСС, сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в ходе форума «Промышленная безопасность – ответственность государства, бизнеса и общества».

По словам министра, Ростех получит возможность производить наркотические средства, а также выращивать сырье для их производства в случае, если будут внесены соответствующие изменения законодательство РФ. В настоящее время производить наркотические препараты в РФ имеет право только одно предприятие – «Московский эндокринный завод», отметил Мантуров.

Для производства наркотических препаратов в России сейчас используется исключительно импортное сырье. Соответствующая ситуация сложилась из-за законодательного запрета на выращивания наркосодержащих растений.

В целях развития в России собственного производства наркотических обезболивающих по полному циклу Минпромторг разработал законопроект, предусматривающий возможность промышленного выращивания опийного мака для нужд фармацевтической промышленности.

Ключевые слова: Мантуров, Ростех, наркотические анальгетики


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