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 Главная / Новости медицины и фармации

28.04.2017 14:50

В Санкт-Петербурге проходит экспериментальные исследования препарат для профилактики и лечения эндотелиальной дисфункции

Исследования последних лет показали, что важную роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний играет эндотелиальная дисфункция. Эндотелий – это тонкая полупроницаемая мембрана, выстилающая изнутри сердце и сосуды и постоянно вырабатывающая большое количество биологически активных веществ. Одна из важных функций эндотелия – регуляция тонуса сосудов. При нарушении этой функции снижается эластичность сосудов, быстрее развиваются атеросклеротические изменения сосудистой стенки.

В настоящее время на второй фазе клинических испытаний находится новый раствор для инфузий с выраженными ангиопротективными и эндотелиопротективными свойствами на основе натрия-L-аргинина сукцината (унифузол), разработанный ООО «НТФФ «ПОЛИСАН». Высокая эффективность препарата в доклинических исследованиях была установлена на экспериментальной модели эндотелиальной дисфункции. Он не только препятствовал гибели клеток эндотелия, но и улучшал их функциональную активность, обеспечивая выраженные антигипертензивный и вазодилатирующий эффекты.

Ожидается, что препарат станет эффективным инструментом в кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии. Также нельзя забывать и о том, что вопрос профилактики и лечения нарушений со стороны сердечно-сосудистой системы остро стоит и в других областях медицины. К примеру, антигипертензивные и кардиопротективные препараты широко используют в онкологии, при выборе тактики химиотерапии новообразований. Стоит отметить, что унифузол не только не снижает терапевтическую эффективность противоопухолевых препаратов (доксорубицин и циклофосфан), но и может быть рекомендован для доклинических испытаний в качестве лекарственного средства, обладающего способностью повышать эффективность цитостатической терапии по параметру торможения метастазирования.


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Исследования последних лет показали, что важную роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний играет эндотелиальная дисфункция. Эндотелий – это тонкая полупроницаемая мембрана, выстилающая изнутри сердце и сосуды и постоянно вырабатывающая большое количество биологически активных веществ. Одна из важных функций эндотелия – регуляция тонуса сосудов. При нарушении этой функции снижается эластичность сосудов, быстрее развиваются атеросклеротические изменения сосудистой стенки.

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