Транексаминовая кислота на 30% снижает летальность от послеродовых кровотечений Дешевый и широко доступный лекарственный препарат может спасти жизнь каждой третьей роженицы с послеродовым кровотечением, особенно в бедных странах, сообщает Reuters.



Авторы исследования, прошедших при участии 20 тыс. женщин из 21 страны, заключили, что применение транексаминовой кислоты сокращает показатель летальных исходов из-за послеродового кровотечения на 31% при условии введения в течение первых трех часов после начала кровотечения. Согласно собранным данным, среди женщин, получивших транексаминовую кислоту, от послеродового кровотечения умерло 89 человек, тогда как среди прошедших стандартную терапию плюс плацебо число летальных исходов составило 127 человек.



«Это безопасное, доступное и простое в применении лекарственное средство. Мы надеемся, что врачи смогут назначать этот препарат как можно раньше после начала послеродового кровотечения», - заявил Халема Шакур, профессор Лондонской школы гигиены и тропической медицины.



Танексаминовая кислота является ингибитором фибринолиза. Лекарственный препарат применяется в медицинской практике для остановки кровотечений с 1960-х годов. Стоимость терапии составляет в большинстве стран примерно 2,5 долларов.



Ключевые слова: Дешевый и широко доступный лекарственный препарат может спасти жизнь каждой третьей роженицы с послеродовым кровотечением, особенно в бедных странах, сообщает Reuters.Авторы исследования, прошедших при участии 20 тыс. женщин из 21 страны, заключили, что применение транексаминовой кислоты сокращает показатель летальных исходов из-за послеродового кровотечения на 31% при условии введения в течение первых трех часов после начала кровотечения. Согласно собранным данным, среди женщин, получивших транексаминовую кислоту, от послеродового кровотечения умерло 89 человек, тогда как среди прошедших стандартную терапию плюс плацебо число летальных исходов составило 127 человек.«Это безопасное, доступное и простое в применении лекарственное средство. Мы надеемся, что врачи смогут назначать этот препарат как можно раньше после начала послеродового кровотечения», - заявил Халема Шакур, профессор Лондонской школы гигиены и тропической медицины.Танексаминовая кислота является ингибитором фибринолиза. Лекарственный препарат применяется в медицинской практике для остановки кровотечений с 1960-х годов. Стоимость терапии составляет в большинстве стран примерно 2,5 долларов.Ключевые слова: послеродовое кровотечение









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Транексаминовая кислота на 30% снижает летальность от послеродовых кровотечений Дешевый и широко доступный лекарственный препарат может спасти жизнь каждой третьей роженицы с послеродовым кровотечением.

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