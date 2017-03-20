Новый препарат BMS эффективен в терапии неалкогольного стеатогепатита

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Главная / Новости медицины и фармации
26.04.2017 16:30
Новый препарат BMS эффективен в терапии неалкогольного стеатогепатитаЭкспериментальный препарат компании Bristol-Myers Squibb продемонстрировал хорошие результаты в терапии неалкогольного стеатогепатита, информирует Reuters.
В 16-недельных клинических исследованиях препарата BMS-986036 приняли участие 74 пациента с подтвержденным результатом биопсии неалкогольным стеатогепатитом. Эффективность экспериментального средства сравнивалась с плацебо.
Согласно собранным данным, показатель ожирения печени сократился на 6,8% при ежедневном введении 10 мг препарата и на 5,2% при введении лекарственного средства один раз в неделю. На фоне плацебо данный показатель сократился на 1,3%. Авторы исследования также отметил, что на фоне BMS-986036 снижалось содержание биомаркеров фиброза.
BMS-986036 является искусственной версией человеческого FGF21 (фактор ростафибробластов 21) длительного действия.
Ключевые слова: Bristol-Myers Squibb, неалкогольный стеатогепатит
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