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 Главная / Новости медицины и фармации

26.04.2017 16:30

Новый препарат BMS эффективен в терапии неалкогольного стеатогепатита

Экспериментальный препарат компании Bristol-Myers Squibb продемонстрировал хорошие результаты в терапии неалкогольного стеатогепатита, информирует Reuters.

В 16-недельных клинических исследованиях препарата BMS-986036 приняли участие 74 пациента с подтвержденным результатом биопсии неалкогольным стеатогепатитом. Эффективность экспериментального средства сравнивалась с плацебо.

Согласно собранным данным, показатель ожирения печени сократился на 6,8% при ежедневном введении 10 мг препарата и на 5,2% при введении лекарственного средства один раз в неделю. На фоне плацебо данный показатель сократился на 1,3%. Авторы исследования также отметил, что на фоне BMS-986036 снижалось содержание биомаркеров фиброза.

BMS-986036 является искусственной версией человеческого FGF21 (фактор ростафибробластов 21) длительного действия.

Ключевые слова: Bristol-Myers Squibb, неалкогольный стеатогепатит


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