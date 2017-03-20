Новый препарат BMS эффективен в терапии неалкогольного стеатогепатита Экспериментальный препарат компании Bristol-Myers Squibb продемонстрировал хорошие результаты в терапии неалкогольного стеатогепатита, информирует



В 16-недельных клинических исследованиях препарата BMS-986036 приняли участие 74 пациента с подтвержденным результатом биопсии неалкогольным стеатогепатитом. Эффективность экспериментального средства сравнивалась с плацебо.



Согласно собранным данным, показатель ожирения печени сократился на 6,8% при ежедневном введении 10 мг препарата и на 5,2% при введении лекарственного средства один раз в неделю. На фоне плацебо данный показатель сократился на 1,3%. Авторы исследования также отметил, что на фоне BMS-986036 снижалось содержание биомаркеров фиброза.



BMS-986036 является искусственной версией человеческого FGF21 (фактор ростафибробластов 21) длительного действия.



Ключевые слова: неалкогольный стеатогепатит Экспериментальный препарат компании Bristol-Myers Squibb продемонстрировал хорошие результаты в терапии неалкогольного стеатогепатита, информирует Reuters В 16-недельных клинических исследованиях препарата BMS-986036 приняли участие 74 пациента с подтвержденным результатом биопсии неалкогольным стеатогепатитом. Эффективность экспериментального средства сравнивалась с плацебо.Согласно собранным данным, показатель ожирения печени сократился на 6,8% при ежедневном введении 10 мг препарата и на 5,2% при введении лекарственного средства один раз в неделю. На фоне плацебо данный показатель сократился на 1,3%. Авторы исследования также отметил, что на фоне BMS-986036 снижалось содержание биомаркеров фиброза.BMS-986036 является искусственной версией человеческого FGF21 (фактор ростафибробластов 21) длительного действия.Ключевые слова: Bristol-Myers Squibb









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Новый препарат BMS эффективен в терапии неалкогольного стеатогепатита Согласно собранным данным, показатель ожирения печени сократился на 6,8% при ежедневном введении 10 мг препарата и на 5,2% при введении лекарственного средства один раз в неделю.

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