Российская фарминдустрия нацелена на дальнейший рост

Драйвером его дальнейшего роста остается активность локализации производств на российском рынке - следствие реализации программы «Фарма 2020». В течение 2017-2018 гг. участники рынка ожидают не менее 5 крупных сделок M&A на российском рынке фармацевтики, в том числе с участием иностранных компаний в рамках локализации бизнеса на территории России. Такие выводы содержатся в исследовании, проведенном в апреле 2017 года, консалтинговой группой IPT.



В 2017-2018 гг. фармацевтический рынок России продемонстрирует дальнейший рост. По сравнению с итогами 2016 года объем рынка в стоимостном выражении увеличится на 6-7% в 2017 году и еще на 9% в 2018 году. При этом, по мнению экспертов отрасли, в натуральном выражении ежегодно будет наблюдаться рост на уровне 4-6%.



Рис. Динамика рынка фармацевтики России в стоимостном выражении



Источник: данные 2011-2016 гг. - GSM Group, прогноз 2017-2018 гг. - IPT Group



Объём инвестиций в основной капитал компаний фармацевтической отрасли будет расти. По сравнению с прогнозными данными на 2016 год объем инвестиций вырастет на 10-12%, и составит более 37,5 миллиарда рублей по итогам 2017 года. Положительная динамика инвестиций будет достигнута, в том числе за счет привлечение средств государственного финансирования, прогнозирует председатель совета директоров консалтинговой группы IPT Сергей Нотов.



Рис. 2. Динамика долгосрочных инвестиций в основной капитал компаний фармацевтической отрасли

Источник: IPT Group по данным Росстата



Согласно опросу крупнейших игроков российского фармацевтического рынка, проведенному аналитиками IPT Group, в топ-3 факторов, оказывающих наиболее выраженное негативное влияние на развитие отрасли, входят:



1. Несовершенство законодательного регулирования отрасли (73%)

2. Текущее состояние российской экономики (67%)

3. Недостаток государственного финансирования отрасли (52%)





Рис. 3. Рейтинг факторов и степень их негативного влияния на развитие фармацевтической отрасли в России

Источник: IPT Group



Изменение нормативно-правового поля требует от участников рынка высокой скорости реакции для сохранения своих рыночных позиций. При этом наиболее важными на сегодня остаются вопросы, связанные с регистрацией новых лекарственных препаратов, регулированием ценообразования и организацией государственных закупок лекарств. Более 65% опрошенных IPT Group экспертов считают необходимым дальнейшее совершенствование законодательства в данных сферах.



Одним из наиболее существенных факторов дальнейшего роста является достаточный объем инвестиционных потоков. На данный фактор, по мнению респондентов, может приходиться 34% стимулирующего влияния. При этом в текущей ситуации дефицита госбюджета, предприятия отрасли ориентируются в большей степени на привлечение инвестиций за счет собственных средств, а также внешних частных инвесторов (компании, спец. фонды).



Развитие рынка фармацевтики затрагивает не только объемные показатели, но и положительно влияет на качество. Вектор 2017-2018 гг. – борьба с контрафактной продукцией. Опрошенные IPT Group эксперты рынка считают, что среди последних законодательных изменений именно меры, принимаемые в отношении защиты рынка от контрафактной продукции, имеют наибольший положительный эффект для деятельности компаний.



Риски и перспективы развития отрасли



Обобщая результаты проведенного исследования, С. Нотов отметил, что в текущих реалиях фармацевтической отрасли на первый план выходят предприятия, организующие полный производственный цикл. Они имеют больше ресурсов для оптимизации бизнеса и нивелирования существующих рисков. «Дальнейшие перспективы развития отрасли мы связываем с созданием предприятий полного цикла (ППЦ), выводом на рынок новых лекарственных препаратов, развитием новых каналов продаж, а также повышением объемов экспорта. При этом в качестве рисков развития фармацевтического рынка мы выделяем внесение изменений в нормативно-правовое регулирование, макроэкономические риски, инвестиционный «голод» и ограничение ресурсной базы компаний-участников рынка», - подвел итог С. Нотов.

