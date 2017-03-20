У детей с ожирением в 4 раза повышен риск развития диабета 2 типа

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Главная / Новости медицины и фармации
26.04.2017 14:20
У детей с ожирением в 4 раза повышен риск развития диабета 2 типаСреди детей, страдающих ожирением, вероятность развития диабета 2 типа в 4 раза выше, чем у детей с ИМТ в пределах нормы. Об этом свидетельствуют результаты ретроспективного исследования, опубликованные в Journal of the Endocrine Society.
Авторы работы изучили медицинские данные 369362 детей в возрасте 2-15 лет. За рассматриваемый период с 1994 по 2013 год было зафиксировано 654 диагностированных случаев развития диабета.
Проанализировав собранную информацию, исследователи заключили, что частота развития диабета 2 типа среди детей выросла с 6 случаев на 100 тыс. человек в 1994-1998 годах до 33 случаев в 2009-2013 годах.
По словам авторов, риск развития диабета 2 типа к 25-летнему возрасту у детей, страдающих ожирением, в 4 раза выше, чем у детей с нормальной массой тела.
Сопоставляя динамику заболеваемости диабетом 1 типа, ученые не выявили связи между ожирением и диабетом данного типа. Всего за рассматриваемый период было диагностировано 1318 случаев диабета 1 типа.
Ключевые слова: ожирение, педиатрия
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