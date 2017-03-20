Fresenius Kabi выкупит дженериковую компанию Akorn за 4,3 млрд долларов

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Главная / Новости медицины и фармации
26.04.2017 12:28
Fresenius Kabi выкупит дженериковую компанию Akorn за 4,3 млрд долларовНемецкая компания Fresenius Kabi договорилась о приобретении американского производителя дженериков Akorn за 4,3 млрд долларов, а также бизнеса Merck KGaA по выпуску биосимиляров за 730 млн долларов (670 млн евро), сообщает PmLive
Сделка с Akorn позволит Fresenius Kabi в значительной степени расширить свой продуктовый портфель, добавив в него препараты для лечения офтальмологических, респираторных заболеваний, а также интраназальные средства.
По условиям соглашения, Fresenius Kabi заплатит по 34 доллара за каждую акцию Akorn, а также возмет на себя долговые обязательства компании в размере 450 млн долларов.
Что касается сделки с Merck KGaA, то Fresenius выплатит первоначальный платеж в размере 170 млн евро за права на портфель биосимиляров, в который входит воспроизведенный адалимумаб. Оставшаяся сумма будет выплачена при достижении определенных целей в разработке ЛС.
Ключевые слова: Fresenius Kabi, Akorn, слияния и поглощения
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