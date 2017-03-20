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Главная / Новости медицины и фармации
26.04.2017 12:10
Исследования биодоступности и биоэквивалентности: регуляторные подходы России и ЕАЭСУважаемые коллеги!
Мы, совместно с сотрудниками ООО «Центр научного консультирования», рады пригласить вас и ваших коллег принять участие в семинаре на тему:
«Исследования биодоступности и биоэквивалентности: регуляторные подходы России и ЕАЭС».
Семинар состоится 18 и 19 мая 2017 г. по адресу: г. Москва, м. Калужская, Научный проезд, дом 20, строение 2, Технопарк Слава.
В программе семинара:
Участники:
Свое участие подтвердили представители таких компаний как Санофи, Валента, Акрихин, Гедеон Рихтер, Нижфарм и т.д. Кроме того, в семинаре планируют принять участие представители экспертных организаций Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации.
Лекторы:
Семинар проводят ведущие специалисты в сфере регистрации лекарственных средств: Р.Р. Ниязов, М.А. Драницына, Е.В. Гавришина, и А.Н. Васильев, а также начальник отдела координации формирования общих рынков лекарственных средств и медицинских изделий Департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК – Д.А. Рождественский.
Ниязов Равиль Рашидович
Закончил Казанский государственный медицинский университет в 2007 г. по специальности «лечебное дело». В 2007–2008 гг. проходил интернатуру по специальности «терапия». В 2009 г. получил сертификат по специальности «клиническая фармакология». В 2012 г. окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. В 2008–2009 гг. работал в издательстве медицинской литературы «ГЭОТАР». В 2009–2016 гг. являлся государственным экспертом в ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России. В 2012 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности «фармакология, клиническая фармакология». С 2016 г. специалист по разработке и регистрации лекарственных препаратов для медицинского применения в ООО «Центр научного консультирования», сооснователем которого является. Автор более 40 научных работ, включая научные статьи и руководства. Области научных интересов: биодоступность и биоэквивалентность, биоаналоги, фармацевтическая разработка, правила регистрации лекарственных препаратов в ЕАЭС, ЕС и США.
Драницына Маргарита Александровна
Закончила лечебный факультет МГМСУ им. А.И. Евдокимова по специальности «лечебное дело» в 2006 г., в 2009 г. - факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности «математик, системный программист». В 2007–2009 гг. проходила ординатуру по специальности «дерматовенерология». В 2006–2009 гг. работала в издательстве медицинской литературы «ГЭОТАР», занималась вопросами перевода Фармакопеи США (USP 29–NF 24). В 2009–2011 гг. работала в издательстве Elsevier. В 2012–2014 гг. работала в ЗАО «МедВеб», медицинская образовательная платформа. В 2014–2016 гг. работала экспертом в ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России, занималась биостатистическими аспектами планирования и анализа результатов клинических исследований. С 2016 г. биостатистик ООО «Центр научного консультирования», сооснователем которого является. Автор более 15 научных работ, включая научные статьи и руководства. Области научных интересов: математическая статистика, планирование и обработка результатов доклинических и клинических исследований, разработка и регистрация оригинальных и воспроизведенных лекарственных препаратов, биологических лекарственных препаратов и биоаналогов.
Гавришина Елена Валериевна
Закончила лечебный факультет Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова (Первый МГМУ им. И.М. Сеченова) в 1995 г. по специальности «лечебное дело». В 1995–1996 гг. проходила интернатуру по специальности «терапия». В 2003 г. получила сертификат по специальности «клиническая фармакология». С 2000 г. по 2016 г. работала в ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России в разных должностях, с 2010 г. - в качестве государственного эксперта. С 1996 по 2014 г. по совместительству работала на кафедре клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. В 2013 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности «фармакология, клиническая фармакология». С 2016 г. специалист по разработке и регистрации лекарственных препаратов для медицинского применения в ООО «Центр научного консультирования», сооснователем которого является. Автор более 40 научных работ, включая научные статьи и руководства. Области научных интересов: биоаналоги, клинические исследования, правила регистрации лекарственных препаратов в РФ, ЕАЭС, ЕС и США.
Васильев Андрей Никифорович
Закончил фармацевтический факультет Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова (Первый МГМУ им. И.М. Сеченова) в 1993 г. по специальности «фармация». В 1993–2016 гг. работал в ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России, закончив службу в должности директора центра экспертизы и контроля готовых лекарственных средств. В 2000 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических наук. В 2013 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора биологических наук по специальности «фармакология, клиническая фармакология». С 2016 г. специалист по разработке и регистрации лекарственных препаратов для медицинского применения в ООО «Центр научного консультирования», сооснователем которого является. Автор более 80 научных работ, включая научные статьи и руководства. Области научных интересов: регуляторные аспекты разработки и регистрации лекарственных препаратов для медицинского применения, биоаналоги, воспроизведенные лекарственные препараты, правила регистрации лекарственных препаратов в ЕАЭС, ЕС и США.
Стоимость участия в семинаре составит 40 000 р. на человека за два дня. Оплата не облагается НДС. По окончании семинара слушателям будут выдаваться сертификаты об участии в семинаре.
Для участия в семинаре, пожалуйста, отправьте заполненную заявку (прилагается) по почте: conference@exactelabs.com
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