Успешно испытан прототип искусственной матки

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Главная / Новости медицины и фармации
26.04.2017 10:34
Успешно испытан прототип искусственной маткиАмериканские ученые разработали и провели первые испытания прототипа искусственной матки – устройства, которое в перспективе позволит выхаживать недоношенных новорожденных, сообщает STAT.
Разработанное устройство, получившее название «биосумка» (biobag), представляет собой пластиковую емкость, наполненную постоянно циркулирующим искусственным аналогом амниотической жидкости и оснащенную устройством по обогащению прови кислородом и специальными датчиками. Кроме того, в отличие от обычных систем ухода за недоношенными детьми, она поддерживает закрытую стерильную среду.
Работа «биосумки» была протестирована на ягнятах, извлеченных из матки раньше времени (по недоношенности они соответствовали 23-недельным младенцам). Эксперименты показали, что искусственная матка успешно поддерживала жизнь и нормальное развитие ягнят на протяжении 4 недель.
По задумке авторов, недоношенный младенец, родившейся на 22-23 неделе беременности может быть помещен в этот пакет и соединен с устройством по обогащению крови кислородом через пуповину. В настоящее время выживаемость среди таких недоношенных детей не превышает 50%, причем большая часть летальных исходов связана с тем, что многие органы, в особенности легкие и сердечно-сосудистая система, не завершили своего развития. В новом устройстве детей можно будет «выдерживать» в условиях, близких к матке, примерно до 28 недели.
Ключевые слова: искусственная матка
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