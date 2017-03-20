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 Главная / Новости медицины и фармации

26.04.2017 10:34

Успешно испытан прототип искусственной матки

Американские ученые разработали и провели первые испытания прототипа искусственной матки – устройства, которое в перспективе позволит выхаживать недоношенных новорожденных, сообщает STAT.

Разработанное устройство, получившее название «биосумка» (biobag), представляет собой пластиковую емкость, наполненную постоянно циркулирующим искусственным аналогом амниотической жидкости и оснащенную устройством по обогащению прови кислородом и специальными датчиками. Кроме того, в отличие от обычных систем ухода за недоношенными детьми, она поддерживает закрытую стерильную среду.

Работа «биосумки» была протестирована на ягнятах, извлеченных из матки раньше времени (по недоношенности они соответствовали 23-недельным младенцам). Эксперименты показали, что искусственная матка успешно поддерживала жизнь и нормальное развитие ягнят на протяжении 4 недель. 

По задумке авторов, недоношенный младенец, родившейся на 22-23 неделе беременности может быть помещен в этот пакет и соединен с устройством по обогащению крови кислородом через пуповину. В настоящее время выживаемость среди таких недоношенных детей не превышает 50%, причем большая часть летальных исходов связана с тем, что многие органы, в особенности легкие и сердечно-сосудистая система, не завершили своего развития. В новом устройстве детей можно будет «выдерживать» в условиях, близких к матке, примерно до 28 недели.

Ключевые слова: искусственная матка


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