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 Главная / Новости медицины и фармации

25.04.2017 16:02

Доказана безопасность и хорошая переносимость нового российского препарата для лечения гриппа

ГК «ХимРар» успешно завершила клинические исследования безопасности и переносимости экспериментального перорального препарата АВ5080 (AV5080), предназначенного для лечения штаммов гриппа типа А и В, устойчивых к любым существующим препаратам первого и второго поколения.

Фармакокинетика и безопасность АВ5080 были испытывались среди здоровых добровольцев, препарат вводился в дозах 30 мг, 80 мг и 160 мг в день. Средние дневные концентрации в ходе пятидневного курса были близки или существенно превышали ЕC50 ингибирования нейраминидаз, полученных для 10 штаммов вируса гриппа даже при дозе 30 мг. Результаты исследований свидетельствуют о безопасности и хорошей переносимости препарата, никаких нежелательных явлений не наблюдалось.

По данным компании, новый пероральный препарат второго поколения АВ5080 эффективен в отношении штаммов гриппа типа А и В, устойчивых к существующим препаратам первого и второго поколения, в том числе в отношении к римантадинрезистентным (РРШ) и осельтамивиррезистентным (ОРШ) штаммам.

Эксперименты с использованием селекционного давления показали, что мутационный профиль выживших в присутствии АВ5080 вирусов имеет значительно более низкое число единичных нуклеотидных мутаций, чем в присутствии осельтамивира или занамивира.

ГК «ХимРар» намерена продолжить в 2017 году программу клинических исследований для изучения эффективности АВ5080. Для участия в исследовании будут отобраны инфицированные гриппом пациенты. «В случае успешного завершения клинических исследований, препарат АВ5080 может стать первым инновационным пероральным лекарственным средством в России, предназначенным для лечения штаммов гриппа типа А и В, устойчивых к существующим препаратам первого и второго поколения», - подчеркивают в «ХимРар».

Разработка препарата АВ5080 осуществляется при поддержке Минпромторга России в рамках ФЦП «Развитие медицинской и фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2020 и дальнейшую перспективу».

Ключевые слова: ХимРар, грипп, клинические исследования


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