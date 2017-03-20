«Новартис Фарма» запускает на российском рынке эффективный препарат для лечения ХСН

Компания «Новартис Фарма» выводит на российский рынок надмолекулярный комплекс сакубитрил/валсартан - первый представитель нового класса препаратов для лечения хронической сердечной недостаточности (ХСН) АРНИ (Ангиотензиновых Рецепторов и Неприлизина Ингибитор). Показание препарата: хроническая сердечная недостаточность (II-IV функционального класса по классификации NYHA) у пациентов с систолической дисфункцией с целью снижения риска сердечно-сосудистой смерти и госпитализации по поводу сердечной недостаточности.



«ХСН является одной из самых актуальных проблем современного здравоохранения в связи с широкой распространенностью и неблагоприятным прогнозом. Компания «Новартис» провела крупномасштабное клиническое исследование по сердечной недостаточности, чтобы сравнить новый препарат с существующим «золотым стандартом» терапии данного заболевания. В результате вывода на рынок препарата миллионы российских пациентов с диагнозом ХСН получат возможность жить дольше и более качественной жизнью», - сказал директор по научной работе «Новартис Фарма» в России Кришнан Раманатан.



Впечатляющие результаты эффективности препарата продемонстрировало двойное слепое международное клиническое исследование III фазы PARADIGM-HF с участием 8442 пациентов из 47 стран, в том числе более 800 пациентов было включено в российских центрах6. В исследовании принимали участие пациенты с ХСН со сниженной фракцией выброса левого желудочка (менее 40%), II-IV функционального класса по классификации NYHA.



По результатам исследования препарат доказал свое превосходство над эналаприлом по всем основным конечным точкам: снижение риска сердечно-сосудистой смерти и первой госпитализации по причине ухудшения сердечной недостаточности на 20%, снижение риска внезапной смерти на 20%, снижение риска смерти по всем причинам на 16%. Было доказано, что продолжительность жизни у пациентов, получавших препарат увеличивалась по сравнению с пациентами на терапии эналаприлом. При этом безопасность препарата сопоставима с эналаприлом.

