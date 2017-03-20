Roche локализовала производство тест-полосок Акку-Чек Перформа на территории РФ Компания ООО «Рош Диабетес Кеа Рус», российское представительство Roche Diabetes Care GmbH, локализовала производство тест-полосок Акку-Чек Перформа на базе расположенного в Санкт-Петербурге предприятия «Радуга Продакшн», говорится в материале, поступившем в распоряжение редакции Remedium.



Локализация производства позволит повысить доступность средств самоконтроля для людей с сахарным диабетом и льготных категорий граждан.



«Производственный процесс в России отвечает самым высоким требованиям к качеству, которые Рош предъявляет к своим партнерам, а выпускаемая продукция соответствует строгим стандартам точности и надежности», - подчеркивают в компании.



Тест-полоски Акку-Чек Перформа используются для систем контроля уровня глюкозы крови Акку-Чек Перформа, Акку- Чек Перформа Нано и Акку-Чек Перформа Комбо.



Ключевые слова: глюкометр, локализация производства Компания ООО «Рош Диабетес Кеа Рус», российское представительство Roche Diabetes Care GmbH, локализовала производство тест-полосок Акку-Чек Перформа на базе расположенного в Санкт-Петербурге предприятия «Радуга Продакшн», говорится в материале, поступившем в распоряжение редакции Remedium.Локализация производства позволит повысить доступность средств самоконтроля для людей с сахарным диабетом и льготных категорий граждан.«Производственный процесс в России отвечает самым высоким требованиям к качеству, которые Рош предъявляет к своим партнерам, а выпускаемая продукция соответствует строгим стандартам точности и надежности», - подчеркивают в компании.Тест-полоски Акку-Чек Перформа используются для систем контроля уровня глюкозы крови Акку-Чек Перформа, Акку- Чек Перформа Нано и Акку-Чек Перформа Комбо.Ключевые слова: Roche









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