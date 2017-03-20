Roche локализовала производство тест-полосок Акку-Чек Перформа на территории РФ

25.04.2017 14:46
|Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения
|
Вход на сайт
Вакансии
20.03.2017
"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр
07.03.2017
АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий
21.02.2017
"Лучший персонал" - Специалист по валидации
Поиск лекарств
|
Главная / Новости медицины и фармации
25.04.2017 14:46
Roche локализовала производство тест-полосок Акку-Чек Перформа на территории РФКомпания ООО «Рош Диабетес Кеа Рус», российское представительство Roche Diabetes Care GmbH, локализовала производство тест-полосок Акку-Чек Перформа на базе расположенного в Санкт-Петербурге предприятия «Радуга Продакшн», говорится в материале, поступившем в распоряжение редакции Remedium.
Локализация производства позволит повысить доступность средств самоконтроля для людей с сахарным диабетом и льготных категорий граждан.
«Производственный процесс в России отвечает самым высоким требованиям к качеству, которые Рош предъявляет к своим партнерам, а выпускаемая продукция соответствует строгим стандартам точности и надежности», - подчеркивают в компании.
Тест-полоски Акку-Чек Перформа используются для систем контроля уровня глюкозы крови Акку-Чек Перформа, Акку- Чек Перформа Нано и Акку-Чек Перформа Комбо.
Ключевые слова: Roche, глюкометр, локализация производства
Последние новости
|
Мероприятия
Подписка
Подписка
Реклама
Для смартфона
Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.