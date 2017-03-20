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 Главная / Новости медицины и фармации

25.04.2017 14:46

Roche локализовала производство тест-полосок Акку-Чек Перформа на территории РФ

Компания ООО «Рош Диабетес Кеа Рус», российское представительство Roche Diabetes Care GmbH, локализовала производство тест-полосок Акку-Чек Перформа на базе расположенного в Санкт-Петербурге предприятия «Радуга Продакшн», говорится в материале, поступившем в распоряжение редакции Remedium.

Локализация производства позволит повысить доступность средств самоконтроля для людей с сахарным диабетом и льготных категорий граждан.

«Производственный процесс в России отвечает самым высоким требованиям к качеству, которые Рош предъявляет к своим партнерам, а выпускаемая продукция соответствует строгим стандартам точности и надежности», - подчеркивают в компании.

Тест-полоски Акку-Чек Перформа используются для систем контроля уровня глюкозы крови Акку-Чек Перформа, Акку- Чек Перформа Нано и Акку-Чек Перформа Комбо.

Ключевые слова: Roche, глюкометр, локализация производства


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25.04.2017 14:46

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25.04.2017 13:23

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24.04.2017 17:27

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Сейчас 21 страна-участница ЕС (включая Италию, Данию, Швецию, Испанию, Францию, Ирландию и Польшу) претендуют на право размещения EMA на своей территории.

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