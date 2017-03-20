В Санкт-Петербурге выполнена торакоскопическая операция на легких ребенка

20-21 апреля 2017 года на базе СПБ ГБУЗ «Детская городская больница №19 им. К.А. Раухфуса» при технической поддержке компании Ethicon, подразделения Johnson & Johnson, прошёл «Практический курс по малоинвазивной торакальной хирургии у детей». В рамках курса главный торакальный хирург Санкт-Петербурга В.Г. Пищик провёл редкую операцию – удаление доброкачественного новообразования заднего средостения. Вмешательство было выполнено через торакоскопический доступ, который ранее широко практиковался только при лечении взрослых.



Торакоскопические операции малоинвазивные и осуществляются через несколько проколов. Новообразование было удалено с помощью биполярного коагулятора с возможность артикуляции ствола на 110 градусов. При работе рядом с крупными сосудами использовался ультразвуковой скальпель Harmonic, который одновременно с разрезом позволяет останавливать кровотечение из вен, артерий, капилляров диаметром до 5 мм.



Подобный метод позволяет уменьшить травматизацию тканей, а значит, и болевой синдром в раннем послеоперационном периоде, что особенно важно при лечении заболеваний лёгких у детей и подростков.



Болезни легких – одна из наиболее сложных проблем в педиатрии. Так, только бронхоэктатической болезнью, по данным Министерства здравоохранения, в России страдает порядка 20 729 детей и 5 629 подростков.



Именно совершенствование хирургической стратегии наряду со снижением распространённости детских инфекций и туберкулёза во многом помогло в последние годы сократить количество несовершеннолетних пациентов, страдающих заболеваниями лёгких.



«Детская торакоскопическая хирургия на данный момент - одна из приоритетных областей для медицины нашего региона, – рассказал В.Г. Пищик (торакальный хирург высшей квалификационной категории, д.м.н., профессор кафедры госпитальной хирургии медицинского факультета СПбГУ). – Современный уровень развития торакоскопической хирургии позволяет лечить даже самые сложные заболевания лёгких у маленьких пациентов. Наша цель сейчас — обучить инновационным методикам как можно большее число хирургов, чтобы такие операции, как сегодняшняя, перестали быть редкими».



«Я очень благодарна врачам за то, что они провели операцию именно торакоскопическим методом, это укорит восстановление и сократит болевой синдром после вмешательства, – поделилась мама маленького пациента. – Ребёнок чувствует себя хорошо, и уже сегодня врачи вынут ему единственную трубку-дренаж».



СПБ ГБУЗ «Детская городская больница №19 им. К.А. Раухфуса» была не случайно выбрана для проведения мероприятия. Лечебное учреждение одним из первых поставило на поток хирургическое лечение сложных заболеваний легких у детей и является пионером инновационных методов в этой области. А хорошая оснащенность больницы самым современным медицинским оборудованием позволила провести хирургическое вмешательство на высочайшем уровне.

