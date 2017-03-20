Диметилфумарат на 30% снижает вероятность обострения рассеянного склероза Фармацевтическая компания Biogen на конференции Американской академии неврологии представила данные, свидетельствующие о том, что ранний старт терапии диметилфумаратом и натализумабом позволяет улучшить долгосрочные результаты лечения пациентов с релапсирующим рассеянным склерозом (РС). Об этом сообщает



Собранная в рамках реальной клинической практики информация свидетельствует о том, что применение диметилфумарата на 30% сокращает риск обострения рассеянного склероза (по сравнению с терифлуномидом) у пациентов с впервые диагностированным РС, которые раньше прошли болезнь-модифирующую терапию.



Также было показано, что вероятность улучшения состояния через три года у получающих натализумаб пациентов, которые начали лечение в течение года после появления симптомов рассеянного склероза выше, чем у тех, кто приступил к терапии в течение 1-5 лет после развития признаков заболевания.



Терапию диметилфумаратом и натализумабом уже прошли более 300 тыс. человек во всем мире. Диметилфумарат, по оценкам экспертов, является наиболее часто назначаемым ЛС в терапии рассеянного склероза.



Ключевые слова: рассеянный склероз Фармацевтическая компания Biogen на конференции Американской академии неврологии представила данные, свидетельствующие о том, что ранний старт терапии диметилфумаратом и натализумабом позволяет улучшить долгосрочные результаты лечения пациентов с релапсирующим рассеянным склерозом (РС). Об этом сообщает The Pharma Letter Собранная в рамках реальной клинической практики информация свидетельствует о том, что применение диметилфумарата на 30% сокращает риск обострения рассеянного склероза (по сравнению с терифлуномидом) у пациентов с впервые диагностированным РС, которые раньше прошли болезнь-модифирующую терапию.Также было показано, что вероятность улучшения состояния через три года у получающих натализумаб пациентов, которые начали лечение в течение года после появления симптомов рассеянного склероза выше, чем у тех, кто приступил к терапии в течение 1-5 лет после развития признаков заболевания.Терапию диметилфумаратом и натализумабом уже прошли более 300 тыс. человек во всем мире. Диметилфумарат, по оценкам экспертов, является наиболее часто назначаемым ЛС в терапии рассеянного склероза.Ключевые слова: Biogen









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Диметилфумарат на 30% снижает вероятность обострения рассеянного склероза Применение диметилфумарата на 30% сокращает риск обострения рассеянного склероза (по сравнению с терифлуномидом) у пациентов с впервые диагностированным РС, которые раньше прошли болезнь-модифирующую терапию.

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