Диметилфумарат на 30% снижает вероятность обострения рассеянного склероза

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25.04.2017 13:23
Диметилфумарат на 30% снижает вероятность обострения рассеянного склерозаФармацевтическая компания Biogen на конференции Американской академии неврологии представила данные, свидетельствующие о том, что ранний старт терапии диметилфумаратом и натализумабом позволяет улучшить долгосрочные результаты лечения пациентов с релапсирующим рассеянным склерозом (РС). Об этом сообщает The Pharma Letter.
Собранная в рамках реальной клинической практики информация свидетельствует о том, что применение диметилфумарата на 30% сокращает риск обострения рассеянного склероза (по сравнению с терифлуномидом) у пациентов с впервые диагностированным РС, которые раньше прошли болезнь-модифирующую терапию.
Также было показано, что вероятность улучшения состояния через три года у получающих натализумаб пациентов, которые начали лечение в течение года после появления симптомов рассеянного склероза выше, чем у тех, кто приступил к терапии в течение 1-5 лет после развития признаков заболевания.
Терапию диметилфумаратом и натализумабом уже прошли более 300 тыс. человек во всем мире. Диметилфумарат, по оценкам экспертов, является наиболее часто назначаемым ЛС в терапии рассеянного склероза.
Ключевые слова: Biogen, рассеянный склероз
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