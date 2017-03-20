ФАС предложила сравнять цены на ЖНВЛП на всех рынках Таможенного союза

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Главная / Новости медицины и фармации
25.04.2017 12:01
ФАС предложила сравнять цены на ЖНВЛП на всех рынках Таможенного союзаПроизводителей лекарственных препаратов из перечня ЖНВЛП могут обязать снижать стоимость продукции до уровня цен на эти же препараты в странах Таможенного союза. С соответствующим предложением выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в рамках подготовки нового постановления о госрегулировании цен на лекарства, пишут «Известия».
ФАС направила в Минздрав предложение установить норму, согласно которой компании — производители ЖНВЛП должны будут снижать отпускную цену на них, если в странах — участницах Таможенного союза будет обнаружена более низкая цена.
«Компании должны будут снижать зарегистрированные цены до уровня минимальных цен других стран. Нужно, чтобы они сами выходили с заявлением о снижении такой цены в России. Предполагается, что это будут делать ежегодно или раз в два года», - рассказала помощник начальника управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Тимофея Нижегородцева Надежда Шаравская. Она уточнила, что следить за ценами конкурентов в пределах союза компании должны будут самостоятельно.
По словам Шаравской, если производители откажутся снижать цены на препараты, это будет нарушением, подпадающим под ст. 14.6 КоАП «Нарушение порядка ценообразования». За завышение цен по ней для юрлиц предусмотрен штраф «в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации товара» за весь период нарушения.
В Минздраве сообщили, что получили предложения ФАС, и отказались от подробных комментариев. «Работа над проектом постановления ведется в рамках межведомственного взаимодействия, в связи с чем Министерство здравоохранения Российской Федерации не комментирует ход разработки документа», — сказали в ведомстве.
Ключевые слова: ФАС, Таможенный союз, ЖНВЛП
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