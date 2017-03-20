Eli Lilly успешно испытала комбинированную терапию РМЖ

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Главная / Новости медицины и фармации
25.04.2017 10:57
Eli Lilly успешно испытала комбинированную терапию РМЖПредварительный анализ данных клинических исследований III фазы абемациклиба (abemaciclib) подтвердил эффективность экспериментального лекарственного препарата в комбинации с ингибиторами ароматазы в терапии распространенного раком молочной железы. Согласно информации, предоставленной разработчиком ЛС компанией Eli Lilly, абемациклиб значимо увеличивает показатели выживаемости без прогрессирования заболевания.
В клинических исследованиях MONARCH 3 приняли участие 493 женщины в постменопаузе с распространеннмы раком молочной железы. В зависимости от группы пациенты получали по 150 мг абемациклиба или плацебо (перорально два раза в день без перерывов) вместе с анастрозолом (1 мг) или летрозолом (2,5 мг) до начала прогрессирования заболевания или развития токсических эффектов.
Благодаря получению убедительных результатов КИ компания Eli Lilly намерена начать подготовку к подаче заявки на регистрацию абемацикбиба. В компании рассчитывают подать пакет документов в регистрационные органы в третьем квартале 2017 года.
В настоящее время Eli Lilly также оценивает эффективность экспериментального ЛС в качестве монотерапии пациенток, не ответивших на предыдущее лечение рака молочной железы. В 2015 году абемациклиб получил от Администрации по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) статус принципиально нового лекарственного препарата, что значительно ускорит процесс его регистрации. Ожидается, что Eli Lilly подаст заявление на регистрацию препарата уже в этом году.
Абемациклиб является ингибитором клеточного цикла, препятствующим росту опухолевой клетки, путем подавления CDK4 и CDK6. Абемациклиб относится к тому же классу новых противоопухолевых препаратов, что и недавно зарегистрированное лекарственное средство паблоциклиб (торговое наименование Имбранс) компании Pfizer. Стоимость месячного курса паблоциклиба в США составляет 10 тыс. долларов.
Ключевые слова: Eli Lilly, онкология
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