Регистрация участников III Российского конгресса лабораторной медицины открыта! В программе III Российского конгресса лабораторной медицины состоятся:



Конференции - «День сепсиса», «Клиническая и санитарная микробиология», «Бактериофаги для дезинфекции», «Клиническая цитология», «Лабораторная диагностика в эндокринологии», «Гемостаз: вчера, сегодня, завтра», «Лабораторная служба в условиях реформирования»



Школа по преаналитике для СМП



Постерная зона



День Китая. Секция «Россия – Китай. Обмен опытом организации лабораторного обследования» и культурная программа «Китай – родина чая, цирка и пороха»



Премия в области лабораторной медицины им. В.В. Меньшикова



Галерея Art Lab – специальные арт-зоны (музей, художественные выставки)



Фотовыставка по номинациям: «Лабораторный город и его жители», «Китай глазами российских лабораторных работников», сэлфи



Музыка и искусство – «Джаз в городе»



Конкурс для журналистов «Спектр»



Новое в программе:



• II Междисциплинарная научная конференция «Аутоиммунные и иммунодефицитные заболевания»

• В пленарном заседании примут участие – проф. Д.Б.Сапрыгин (доклад «Биомаркеры при кардиоваскулярном риске и сердечно-сосудистой патологии») и академик РАН В.А.Черешнев (доклад «Системное воспаление»)

• Секция «Роль микробиологической и иммунологической диагностики при воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта» (сопредседатели: проф. В.Г.Жуховицкий, проф. Е. А.Белоусова)

• Секция «Современная молекулярная диагностика инфекций в рутинной практике гинеколога, акушера и неонаталога» (д.м.н. Т.В.Припутневич, к.м.н. А.Г.Мелкумян)

• Секция «Актуальные вопросы междисциплинарного взаимодействия при определении резистентности возбудителей инфекционных заболеваний различной природы к антимикробным препаратам» (сопредседатели – д.м.н. С.А.Рачина, д.м.н. М.Р.Бобкова)



Прием тезисов:



Приглашаем вас принять участие в работе III Российского конгресса лабораторной медицины в форме устного или стендового доклада (постера). Срок подачи тезисов докладов до 25 мая 2017 г. Тезисы докладов Конгресса будут опубликованы в научно-практическом журнале «Лабораторная служба» №4, 2017.Впервые в этом году вниманию представителей компаний-производителей лабораторного оборудования и расходных материалов предложена новая форма участия – коммерческий стендовый доклад (постер), который будет размещен в постерной зоне Конгресса, а также, по решению научного комитета, тезисы коммерческого стендового доклада могут быть опубликованы в журнале «Лабораторная служба» №4, 2017.



Выставка:



В рамках Конгресса пройдет III Международная выставка «Лабораторный город». Выставка объединит около 150 компаний - ведущих российских и зарубежных производителей и поставщиков лабораторного оборудования и расходных материалов, стенды которых размещены на улицах «Лабораторного города», названных в честь известных ученых, внесших большой вклад в мировую лабораторную медицину.Экспозиция выставки из года в год растет, «Лабораторный город» пополнился новыми улицами и скверами: военного ученого-бактериолога – И.М.Великанова, терапевта, представителя функционального направления в клинической медицине - С.С.Зимницкого, микробиолога – Д.И.Ивановского, генетика, члена-корреспондента АН СССР – И.А.Рапопорта, ученого-паразитолога и эпидемиолога, академика АМН СССР – П.Г.Сергиева, ботаника-физиолога, биохимика – М.С.Цвета, российского патологоанатома, академика АМН СССР – И.В.Давыдовского.



Ждем вас на III Российском конгрессе лабораторной медицины - главном профессиональном событии, объединяющем все лабораторное сообщество страны!



http://congress.fedlab.ru/

press@fedlab.ru



Ключевые слова: III Российского конгресса лабораторной медицины состоятся:Конференции - «День сепсиса», «Клиническая и санитарная микробиология», «Бактериофаги для дезинфекции», «Клиническая цитология», «Лабораторная диагностика в эндокринологии», «Гемостаз: вчера, сегодня, завтра», «Лабораторная служба в условиях реформирования»День Китая. Секция «Россия – Китай. Обмен опытом организации лабораторного обследования» и культурная программа «Китай – родина чая, цирка и пороха»Премия в области лабораторной медицины им. В.В. МеньшиковаГалерея Art Lab – специальные арт-зоны (музей, художественные выставки)Фотовыставка по номинациям: «Лабораторный город и его жители», «Китай глазами российских лабораторных работников», сэлфи• II Междисциплинарная научная конференция «Аутоиммунные и иммунодефицитные заболевания»• В пленарном заседании примут участие – проф. Д.Б.Сапрыгин (доклад «Биомаркеры при кардиоваскулярном риске и сердечно-сосудистой патологии») и академик РАН В.А.Черешнев (доклад «Системное воспаление»)• Секция «Роль микробиологической и иммунологической диагностики при воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта» (сопредседатели: проф. В.Г.Жуховицкий, проф. Е. А.Белоусова)• Секция «Современная молекулярная диагностика инфекций в рутинной практике гинеколога, акушера и неонаталога» (д.м.н. Т.В.Припутневич, к.м.н. А.Г.Мелкумян)• Секция «Актуальные вопросы междисциплинарного взаимодействия при определении резистентности возбудителей инфекционных заболеваний различной природы к антимикробным препаратам» (сопредседатели – д.м.н. С.А.Рачина, д.м.н. М.Р.Бобкова)Приглашаем вас принять участие в работе III Российского конгресса лабораторной медицины в форме устного или стендового доклада (постера). Срок подачи тезисов докладов до 25 мая 2017 г. Тезисы докладов Конгресса будут опубликованы в научно-практическом журнале «Лабораторная служба» №4, 2017.Впервые в этом году вниманию представителей компаний-производителей лабораторного оборудования и расходных материалов предложена новая форма участия – коммерческий стендовый доклад (постер), который будет размещен в постерной зоне Конгресса, а также, по решению научного комитета, тезисы коммерческого стендового доклада могут быть опубликованы в журнале «Лабораторная служба» №4, 2017.В рамках Конгресса пройдет III Международная выставка «Лабораторный город». Выставка объединит около 150 компаний - ведущих российских и зарубежных производителей и поставщиков лабораторного оборудования и расходных материалов, стенды которых размещены на улицах «Лабораторного города», названных в честь известных ученых, внесших большой вклад в мировую лабораторную медицину.Экспозиция выставки из года в год растет, «Лабораторный город» пополнился новыми улицами и скверами: военного ученого-бактериолога – И.М.Великанова, терапевта, представителя функционального направления в клинической медицине - С.С.Зимницкого, микробиолога – Д.И.Ивановского, генетика, члена-корреспондента АН СССР – И.А.Рапопорта, ученого-паразитолога и эпидемиолога, академика АМН СССР – П.Г.Сергиева, ботаника-физиолога, биохимика – М.С.Цвета, российского патологоанатома, академика АМН СССР – И.В.Давыдовского.Ждем вас на III Российском конгрессе лабораторной медицины - главном профессиональном событии, объединяющем все лабораторное сообщество страны!Ключевые слова: анонс









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