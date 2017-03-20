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 Главная / Новости медицины и фармации

25.04.2017 10:20

Регистрация участников III Российского конгресса лабораторной медицины открыта!

В программе III Российского конгресса лабораторной медицины состоятся:

Конференции - «День сепсиса», «Клиническая и санитарная микробиология», «Бактериофаги для дезинфекции», «Клиническая цитология», «Лабораторная диагностика в эндокринологии», «Гемостаз: вчера, сегодня, завтра», «Лабораторная служба в условиях реформирования»

Школа по преаналитике для СМП

Постерная зона

День Китая. Секция «Россия – Китай. Обмен опытом организации лабораторного обследования» и культурная программа «Китай – родина чая, цирка и пороха»

Премия в области лабораторной медицины им. В.В. Меньшикова

Галерея Art Lab – специальные арт-зоны (музей, художественные выставки)

Фотовыставка по номинациям: «Лабораторный город и его жители», «Китай глазами российских лабораторных работников», сэлфи

Музыка и искусство – «Джаз в городе»

Конкурс для журналистов «Спектр»

Новое в программе:

• II Междисциплинарная научная конференция «Аутоиммунные и иммунодефицитные заболевания»
• В пленарном заседании примут участие – проф. Д.Б.Сапрыгин (доклад «Биомаркеры при кардиоваскулярном риске и сердечно-сосудистой патологии») и академик РАН В.А.Черешнев (доклад «Системное воспаление»)
• Секция «Роль микробиологической и иммунологической диагностики при воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта» (сопредседатели: проф. В.Г.Жуховицкий, проф. Е. А.Белоусова)
• Секция «Современная молекулярная диагностика инфекций в рутинной практике гинеколога, акушера и неонаталога» (д.м.н. Т.В.Припутневич, к.м.н. А.Г.Мелкумян)
• Секция «Актуальные вопросы междисциплинарного взаимодействия при определении  резистентности возбудителей инфекционных заболеваний различной природы к антимикробным препаратам» (сопредседатели – д.м.н. С.А.Рачина, д.м.н. М.Р.Бобкова)

Прием тезисов:

Приглашаем вас принять участие в работе III Российского конгресса лабораторной медицины в форме устного или стендового доклада (постера). Срок подачи тезисов докладов до 25 мая 2017 г. Тезисы докладов Конгресса будут опубликованы в научно-практическом журнале «Лабораторная служба» №4, 2017.Впервые в этом году вниманию представителей компаний-производителей лабораторного оборудования и расходных материалов предложена новая форма участия – коммерческий стендовый доклад (постер), который будет размещен в постерной зоне Конгресса, а также, по решению научного комитета, тезисы коммерческого стендового доклада могут быть опубликованы в журнале «Лабораторная служба» №4, 2017.

Выставка:

В рамках Конгресса пройдет III Международная выставка «Лабораторный город». Выставка объединит около 150 компаний - ведущих российских и зарубежных производителей и поставщиков лабораторного оборудования и расходных материалов, стенды которых размещены на улицах «Лабораторного города», названных в честь известных ученых, внесших большой вклад в мировую лабораторную медицину.Экспозиция выставки из года в год растет, «Лабораторный город» пополнился новыми улицами и скверами: военного ученого-бактериолога – И.М.Великанова, терапевта, представителя функционального направления в клинической медицине - С.С.Зимницкого, микробиолога – Д.И.Ивановского, генетика, члена-корреспондента АН СССР – И.А.Рапопорта, ученого-паразитолога и эпидемиолога, академика АМН СССР – П.Г.Сергиева, ботаника-физиолога, биохимика – М.С.Цвета,  российского патологоанатома, академика АМН СССР – И.В.Давыдовского.

Ждем вас на III Российском конгрессе лабораторной медицины - главном профессиональном событии, объединяющем  все лабораторное сообщество страны!

http://congress.fedlab.ru/
press@fedlab.ru

Ключевые слова: анонс


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