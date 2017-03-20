25 апреля - Всемирный день борьбы с малярией

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Главная / Новости медицины и фармации
25.04.2017 09:12
25 апреля - Всемирный день борьбы с маляриейКак и в прошлом году, девиз кампании - «Окончательно покончить с малярией». Данное заболевание полностью излечимо и поддается профилактике, однако, по данным ВОЗ, от малярии до сих пор ежегодно умирает несколько сотен тысяч людей, преимущественно – дети.
Больше всего малярия распространена в странах Африки, расположенных южнее Сахары. Сегодня основным средством защиты является использование противомоскитных сеток и инсектицидов. Однако в последние годы появилось несколько перспективных разработок, в том числе и российских ученых, в области вакцинопрофилактики и диагностирования малярии. Согласно планам ВОЗ, благодаря этим и другим мерам к 2030 году заболеваемость и смертность от малярии будут снижены на 90%.
«Исход малярии в большей степени зависит от своевременного выявления и постановки правильного диагноза. ФГБНУ ФНИЦРИП активно работает над созданием диагностических систем для определения и идентификации малярии. В дальнейшем мы рассчитываем наладить поставки наших диагностических систем в страны Африки наряду с вакциной против желтой лихорадки», - рассказал Айдар Айратович Ишмухаметов, генеральный директор ФГБНУ «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратом им. М.П.Чумакова РАН».
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