Решение о новом месторасположении EMA может быть принято уже в июне

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Главная / Новости медицины и фармации
24.04.2017 17:27
Решение о новом месторасположении EMA может быть принято уже в июнеРешение о переезде Европейского агентство по лекарственным средствам (EMA) может быть принято уже на следующем заседании Европейского совета 22-23 июня, сообщает Reuters. EMA вынуждено переехать из лондонского центрального офиса в связи с выходом Великобритании из ЕС.
Европейские фармпроизводители призвали Европейский совет принять решение о новом местоположении EMA как можно быстрее. При этом в своем заявлении Европейская федерация фармацевтической промышленности и ассоциаций (EFPIA) заявила о необходимости тщательной подготовки к переезду EMA, в штате которой насчитывается 900 человек, чтобы данный процесс не отразился на качестве и оперативности работы ведомства.
Штаб-квартира EMA располагалась в Лондоне с момента основания в 1995 году. Сейчас 21 страна-участница ЕС (включая Италию, Данию, Швецию, Испанию, Францию, Ирландию и Польшу) претендуют на право размещения EMA на своей территории.
Ключевые слова: EMA, Brexit
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