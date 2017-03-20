Решение о новом месторасположении EMA может быть принято уже в июне Решение о переезде Европейского агентство по лекарственным средствам (EMA) может быть принято уже на следующем заседании Европейского совета 22-23 июня, сообщает



Европейские фармпроизводители призвали Европейский совет принять решение о новом местоположении EMA как можно быстрее. При этом в своем заявлении Европейская федерация фармацевтической промышленности и ассоциаций (EFPIA) заявила о необходимости тщательной подготовки к переезду EMA, в штате которой насчитывается 900 человек, чтобы данный процесс не отразился на качестве и оперативности работы ведомства.



Штаб-квартира EMA располагалась в Лондоне с момента основания в 1995 году. Сейчас 21 страна-участница ЕС (включая Италию, Данию, Швецию, Испанию, Францию, Ирландию и Польшу) претендуют на право размещения EMA на своей территории.



Ключевые слова: Brexit Решение о переезде Европейского агентство по лекарственным средствам (EMA) может быть принято уже на следующем заседании Европейского совета 22-23 июня, сообщает Reuters . EMA вынуждено переехать из лондонского центрального офиса в связи с выходом Великобритании из ЕС.Европейские фармпроизводители призвали Европейский совет принять решение о новом местоположении EMA как можно быстрее. При этом в своем заявлении Европейская федерация фармацевтической промышленности и ассоциаций (EFPIA) заявила о необходимости тщательной подготовки к переезду EMA, в штате которой насчитывается 900 человек, чтобы данный процесс не отразился на качестве и оперативности работы ведомства.Штаб-квартира EMA располагалась в Лондоне с момента основания в 1995 году. Сейчас 21 страна-участница ЕС (включая Италию, Данию, Швецию, Испанию, Францию, Ирландию и Польшу) претендуют на право размещения EMA на своей территории.Ключевые слова: EMA









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Решение о новом месторасположении EMA может быть принято уже в июне Сейчас 21 страна-участница ЕС (включая Италию, Данию, Швецию, Испанию, Францию, Ирландию и Польшу) претендуют на право размещения EMA на своей территории.

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