Стартовал уникальный социальный проект для молодёжи: всероссийский кейс-чемпионат Sanofi Health Guardians

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Главная / Новости медицины и фармации
24.04.2017 16:43
Стартовал уникальный социальный проект для молодёжи: всероссийский кейс-чемпионат Sanofi Health GuardiansОдна из основных целей чемпионата – привлечение студентов и молодых специалистов к обсуждению важных проблем здравоохранения и фармации.
Участвовать можно в одной из двух секций. В социальной будет предложено разработать стратегию популяризации профилактической вакцинации детей с первых лет жизни. Команды, зарегистрировавшиеся в бизнес-секцию, решат не менее интересную задачу, связанную со стратегией участия компании в программе лекарственного страхования РФ.
Для удобства участников первый этап пройдет в режиме онлайн. По итогам оценки решений лучшие команды будут приглашены в Москву на полуфинал и финал.
Участвуя в чемпионатах, студенты применяют на практике знания, полученные в университете, развивают навыки коммуникации и командной работы, необходимые для построения успешной карьеры в будущем. Студенты также получат сертификаты, подтверждающие участие.
Ключевые слова: анонс
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