Стартовал уникальный социальный проект для молодёжи: всероссийский кейс-чемпионат Sanofi Health Guardians Одна из основных целей чемпионата – привлечение студентов и молодых специалистов к обсуждению важных проблем здравоохранения и фармации.



Участвовать можно в одной из двух секций. В социальной будет предложено разработать стратегию популяризации профилактической вакцинации детей с первых лет жизни. Команды, зарегистрировавшиеся в бизнес-секцию, решат не менее интересную задачу, связанную со стратегией участия компании в программе лекарственного страхования РФ.



Для удобства участников первый этап пройдет в режиме онлайн. По итогам оценки решений лучшие команды будут приглашены в Москву на полуфинал и финал.



Участвуя в чемпионатах, студенты применяют на практике знания, полученные в университете, развивают навыки коммуникации и командной работы, необходимые для построения успешной карьеры в будущем. Студенты также получат сертификаты, подтверждающие участие.



Ключевые слова: Одна из основных целей чемпионата – привлечение студентов и молодых специалистов к обсуждению важных проблем здравоохранения и фармации.Участвовать можно в одной из двух секций. В социальной будет предложено разработать стратегию популяризации профилактической вакцинации детей с первых лет жизни. Команды, зарегистрировавшиеся в бизнес-секцию, решат не менее интересную задачу, связанную со стратегией участия компании в программе лекарственного страхования РФ.Для удобства участников первый этап пройдет в режиме онлайн. По итогам оценки решений лучшие команды будут приглашены в Москву на полуфинал и финал.Участвуя в чемпионатах, студенты применяют на практике знания, полученные в университете, развивают навыки коммуникации и командной работы, необходимые для построения успешной карьеры в будущем. Студенты также получат сертификаты, подтверждающие участие.Ключевые слова: анонс









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