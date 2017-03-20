Во всем мире 325 млн человек во всем мире являются носителями вируса гепатита B и C

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Главная / Новости медицины и фармации
24.04.2017 16:32
Во всем мире 325 млн человек во всем мире являются носителями вируса гепатита B и CПо данным ВОЗ, около 325 млн жителей планеты являются носителями вируса гепатита B и C, но многие об этом не знают, так как не имеют доступа к диагностическим и терапевтическим средствам.
«Вирус гепатита сейчас уже признан серьезной проблемой для общественного здоровья, которая требует срочного решения. Лекарства от гепатита существуют, и ВОЗ стремится обеспечить к ним доступ для всех нуждающихся», - приводит ТАСС слова генерального директора ВОЗ Маргарет Чэнь.
Согласно информации, приведенной ВОЗ, в 2015 году от вирусных гепатитов умерли 1,34 млн человек, что сравнимо с показателями смертности от туберкулеза и ВИЧ. Однако если количество смертельных случаев, связанных с ВИЧ и туберкулезом, снижается, то смертность от гепатита продолжает увеличиваться: в период с 2000 по 2014 годы рост составил 22%.
Также в ВОЗ отмечали, что в 2015 году врачи диагностировали только 9% инфицированных вирусным гепатитом B и 20% - гепатитом C. И лишь 8% (1,7 млн человек) и 7% (1,1 млн человек), соответственно, начали курс лечения в том же году. В этой связи ВОЗ планирует обеспечить диагностику 90% и соответствующее лечение для 80% носителей вируса гепатита B или C к 2030 году, поскольку 96% смертей от гепатита приходятся именно на эти два типа вируса.
«Все больше стран делают более доступными услуги в сфере здравоохранения, связанные с этим заболеванием. Уже существуют экспресс-тесты, которые стоят меньше доллара, а стоимость лекарств от гепатита C может быть меньше 200 долларов, - заявил директор программы ВОЗ по борьбе с ВИЧ и гепатитом доктор Готтфрид Хирншаль. - Тем не менее данные четко указывают на срочность, с которой требуется решать проблему и заполнять существующие пробелы в области диагностики и лечения».
Ключевые слова: ВОЗ, вирусный гепатит
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