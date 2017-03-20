Главная / Новости медицины и фармации Экскурсия в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» для людей с инвалидностью 27 апреля 2017 года компания ООО «Мессе Дюссельдорф Москва» при поддержке Ottobock организует экскурсию для людей с инвалидностью в Ботаническом саду МГУ имени М. В. Ломоносова «Аптекарский огород». В рамках мероприятия гостям представят историческую Пальмовую оранжерею с орхидеями, хищными растениями, лианами, пальмами, новую Викторную оранжерею с уникальным тропическим бассейном с кувшинками и лотосами, а также оранжерею с одной из крупнейших в России коллекций кактусов и других суккулентов.



Алексей Ретеюм, директор Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород», проведет экскурсию по оранжереям и познакомит гостей с Весенним фестивалем цветов, а также расскажет об особенностях сада на предмет доступности для людей с инвалидностью. Кроме того, участники экскурсии посетят первую в России выставку гербер, приуроченную к 280-летию со времени первого описания рода Гербера. После мероприятия гостей ожидает приветственный обед, в рамках которого будет представлена новая концепция международной выставки «Интеграция`17 Москва».



По словам Генерального директора ООО «Мессе Дюссельдорф Москва» Томаса Штенцеля, проведение подобного мероприятия для компании является доброй традицией. «Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород» был выбран неслучайно для экскурсии. Прогулка по заповедной территории с уникальными оранжереями, на мой взгляд, является прекрасной возможностью для людей с инвалидностью увидеть необычные места в центре мегаполиса и привнести в свою жизнь яркие краски и новые позитивные впечатления. В рамках экскурсии мы презентуем новую концепцию предстоящей выставки «Интеграция`17 Москва». Это уникальный проект, который направлен на улучшение качества жизни людей с инвалидностью и развитие толерантности общества», - сообщил Томас Штенцель.



Директор "Аптекарского огорода" Алексей Ретеюм: «Мы постоянно стараемся сделать наш ботанический сад максимально удобным для людей с ограниченными возможностями — для них особенно важно иметь возможность наслаждаться уникальной атмосферой зелёного оазиса в центре Москвы, любоваться удивительными растениями со всего света, общаться с природой, посещая многочисленные выставки, фестивали, концерты и другие мероприятия в "Аптекарском огороде". У всех равные права на знания и красоту. Нам удалось сделать многое, однако впереди — еще больше задач».



Приглашенные участники экскурсии: представители общественных организаций: ВОИ, ВОГ, ВОС, РЦ «Преодоление», РООИ «Перспектива», Жизнь без границ; спортсмены-паралимпийцы и известные общественные деятели по вопросам инвалидности.

Приглашаем Вас присоединиться к экскурсии в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». Место и время проведения: Проспект Мира, д.26, стр. 1, с 11.30 до 14.30 часов.



Историческая справка Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород»:



Основанный Петром I в 1706 г. Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород» — памятник истории и культуры Москвы, старейший ботанический сад России, самый ухоженный, фотогеничный, удобно расположенный, доступный сад столицы.



Оранжерейный комплекс сада (Пальмовая, Суккулентная, Викторная, Рассадная и Субтропическая оранжереи) является одним из самых посещаемых и входит в пятерку самых фотографируемых мест Москвы.



Сад доступен для людей с ограниченными возможностями здоровья: отсутствие порогов, наличие пандусов в оранжереи и рестораны, лифт на второй этаж, где расположена полностью оборудованная туалетная комната.



С 15.04 до 1.06.2017 г. в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» пройдёт XVII Весенний фестиваль цветов — самое яркое, фееричное и красивое событие в весенней Москве.



Экскурсию по «Аптекарскому огороду» проведет директор сада Алексей Ретеюм. За последние несколько лет сад преобразился во многом благодаря его усилиям.



Благодаря активной социально-ориентированной жизненной позиции директора «Аптекарского огорода» сад занимает первые места на всероссийских и международных конкурсах.



Instagram сада насчитывает более 190 тысяч подписчиков, а на анонсируемые садом мероприятия приезжают все федеральные СМИ.



Информация о международной выставке "Интеграция`17 Москва"



Ведущая международная выставка реабилитационного оборудования и технологий «Интеграция`17» пройдет в Москве с 14 по 16 июня 2017 года в ЦВК «Экспоцентр». Выставка организована ООО «Мессе Дюссельдорф Москва» в партнерстве с Лейпцигер Мессе Интернациональ ГмбХ при поддержке ведущих мировых выставок: REHACARE (г. Дюссельдорф) и OTWorld (г. Лейпциг), а также общественных организаций: ВОИ, ВОГ, ВОС, РЦ «Преодоление», РООИ «Перспектива», Жизнь без границ.



«Интеграция`17 Москва» - уникальный проект, направленный на улучшение качества жизни людей с инвалидностью и развитие толерантности общества. По традиции ведущие российские и зарубежные производители продемонстрируют новейшие технологии создания безбарьерной среды, эффективные методики адаптации в общество, инновационные решения для людей с инвалидностью. Кроме того, в рамках выставки пройдут научно-практические конференции, вебинары, мастер-классы, тренинги и спортивно-культурные мероприятия.



Ключевые слова: 27 апреля 2017 года компания ООО «Мессе Дюссельдорф Москва» при поддержке Ottobock организует экскурсию для людей с инвалидностью в Ботаническом саду МГУ имени М. В. Ломоносова «Аптекарский огород». В рамках мероприятия гостям представят историческую Пальмовую оранжерею с орхидеями, хищными растениями, лианами, пальмами, новую Викторную оранжерею с уникальным тропическим бассейном с кувшинками и лотосами, а также оранжерею с одной из крупнейших в России коллекций кактусов и других суккулентов.Алексей Ретеюм, директор Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород», проведет экскурсию по оранжереям и познакомит гостей с Весенним фестивалем цветов, а также расскажет об особенностях сада на предмет доступности для людей с инвалидностью. Кроме того, участники экскурсии посетят первую в России выставку гербер, приуроченную к 280-летию со времени первого описания рода Гербера. После мероприятия гостей ожидает приветственный обед, в рамках которого будет представлена новая концепция международной выставки «Интеграция`17 Москва».По словам Генерального директора ООО «Мессе Дюссельдорф Москва» Томаса Штенцеля, проведение подобного мероприятия для компании является доброй традицией. «Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород» был выбран неслучайно для экскурсии. Прогулка по заповедной территории с уникальными оранжереями, на мой взгляд, является прекрасной возможностью для людей с инвалидностью увидеть необычные места в центре мегаполиса и привнести в свою жизнь яркие краски и новые позитивные впечатления. В рамках экскурсии мы презентуем новую концепцию предстоящей выставки «Интеграция`17 Москва». Это уникальный проект, который направлен на улучшение качества жизни людей с инвалидностью и развитие толерантности общества», - сообщил Томас Штенцель.Директор "Аптекарского огорода" Алексей Ретеюм: «Мы постоянно стараемся сделать наш ботанический сад максимально удобным для людей с ограниченными возможностями — для них особенно важно иметь возможность наслаждаться уникальной атмосферой зелёного оазиса в центре Москвы, любоваться удивительными растениями со всего света, общаться с природой, посещая многочисленные выставки, фестивали, концерты и другие мероприятия в "Аптекарском огороде". У всех равные права на знания и красоту. Нам удалось сделать многое, однако впереди — еще больше задач».Приглашенные участники экскурсии: представители общественных организаций: ВОИ, ВОГ, ВОС, РЦ «Преодоление», РООИ «Перспектива», Жизнь без границ; спортсмены-паралимпийцы и известные общественные деятели по вопросам инвалидности.Приглашаем Вас присоединиться к экскурсии в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». Место и время проведения: Проспект Мира, д.26, стр. 1, с 11.30 до 14.30 часов.Основанный Петром I в 1706 г. Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород» — памятник истории и культуры Москвы, старейший ботанический сад России, самый ухоженный, фотогеничный, удобно расположенный, доступный сад столицы.Оранжерейный комплекс сада (Пальмовая, Суккулентная, Викторная, Рассадная и Субтропическая оранжереи) является одним из самых посещаемых и входит в пятерку самых фотографируемых мест Москвы.Сад доступен для людей с ограниченными возможностями здоровья: отсутствие порогов, наличие пандусов в оранжереи и рестораны, лифт на второй этаж, где расположена полностью оборудованная туалетная комната.С 15.04 до 1.06.2017 г. в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» пройдёт XVII Весенний фестиваль цветов — самое яркое, фееричное и красивое событие в весенней Москве.Экскурсию по «Аптекарскому огороду» проведет директор сада Алексей Ретеюм. За последние несколько лет сад преобразился во многом благодаря его усилиям.Благодаря активной социально-ориентированной жизненной позиции директора «Аптекарского огорода» сад занимает первые места на всероссийских и международных конкурсах.Instagram сада насчитывает более 190 тысяч подписчиков, а на анонсируемые садом мероприятия приезжают все федеральные СМИ.Информация о международной выставке "Интеграция`17 Москва"Ведущая международная выставка реабилитационного оборудования и технологий «Интеграция`17» пройдет в Москве с 14 по 16 июня 2017 года в ЦВК «Экспоцентр». Выставка организована ООО «Мессе Дюссельдорф Москва» в партнерстве с Лейпцигер Мессе Интернациональ ГмбХ при поддержке ведущих мировых выставок: REHACARE (г. Дюссельдорф) и OTWorld (г. Лейпциг), а также общественных организаций: ВОИ, ВОГ, ВОС, РЦ «Преодоление», РООИ «Перспектива», Жизнь без границ.«Интеграция`17 Москва» - уникальный проект, направленный на улучшение качества жизни людей с инвалидностью и развитие толерантности общества. По традиции ведущие российские и зарубежные производители продемонстрируют новейшие технологии создания безбарьерной среды, эффективные методики адаптации в общество, инновационные решения для людей с инвалидностью. Кроме того, в рамках выставки пройдут научно-практические конференции, вебинары, мастер-классы, тренинги и спортивно-культурные мероприятия.Ключевые слова: анонс



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