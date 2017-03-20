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 Главная / Новости медицины и фармации

24.04.2017 15:47

Дети Ганы, Кении и Малави будут привиты от малярии

В 2018 году в Гане, Кении и Малави стартует пилотный проект Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вакцинации населения вакциной против малярии, информирует Reuters.

В рамках проекта пройдет вакцинация детей вакциной RTS,S, разработанной компанией GlaxoSmithKline. В клинических исследованиях было показано, что данная она обладает только частичной эффективностью, однако на настоящий момент это единственная одобренная регуляторными органами вакцина против малярии.

Представители ВОЗ отметили, что перед внедрением вакцинации против малярии в постоянную практику, необходимо оценить ее эффективность и возможность соблюдения 4-дозного режима введения в рамках пилотного проекта. В рамках проекта вакцинацию пройдет дети в возрасте 5-17 месяцев.

Ежегодно от малярии умирает около 430 тыс. человек, большая часть которых – дети младшего возраста. Благодаря принятым в течение последних 15 лет мерам смертность от малярии сократилась на 62%.

Вакцина RTS,S, также известная как MosquirixTM, была одобрена в 2015 году европейскими регуляторами для иммунизации детей, проживающих в странах Африки. Однако результаты долгосрочного исследования показали, что эффект противомалярийной вакцины длится менее 7 лет. Причем снижение защитных функций вакцины быстрее всего происходит в областях с наибольшей распространенностью малярии.

Ключевые слова: ВОЗ, малярия, GlaxoSmithKline


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