VII Съезд ревматологов России: ведущие врачи и ученые мира в Москве

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Главная / Новости медицины и фармации
24.04.2017 12:39
VII Съезд ревматологов России: ведущие врачи и ученые мира в Москве27 апреля 2017 г. в 15:30 в Российской академии наук состоится пресс-конференция в рамках VII Съезда ревматологов России.
Ревматические заболевания с каждым годом поражают все большее количество людей и все чаще этими заболеваниями страдают молодые люди трудоспособного возраста. По данным статистики, каждый десятый житель России страдает ревматическим заболеванием, а один из десяти заболевших становится инвалидом. Такая статистика свидетельствует о том, что болезнь наносит существенный удар не только по здоровью нации и ее трудоспособному населению, но и по экономике страны.
Как предупредить заболевание? Как сохранить трудоспособность населения России? Как избежать инвалидности? Какие возможности открывает появление российских биоаналогов и оригинальных генно-инженерных биологических препаратов? Как обстоит ситуация с лекарственным обеспечением детей и взрослых в условиях реформирования здравоохранения?
На эти и другие вопросы ответят:
• Насонов Е.Л., Президент Общероссийской общественной организации «Ассоциация ревматологов России», академик РАН, профессор, заслуженный деятель науки РФ, главный внештатный специалист-ревматолог Минздрава России (Москва);
• Мазуров В.И., академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, профессор, проректор Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, вице-президент Общероссийской общественной организации «Ассоциация ревматологов России» (Санкт-Петербург);
• Алексеева Е.И., главный детский ревматолог РФ, декан педиатрического факультета Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава РФ, заведующая ревматологическим отделением ФГАУ «Научный Центр здоровья детей», профессор, д.м.н., член-кор. РАН (Москва);
• Торгов Алексей, заместитель генерального директора по работе с органами государственной власти компании Biocad (Санкт-Петербург);
К участию в пресс-конференции приглашен А.П. Петров, Депутат Государственной Думы Российской федерации, член комитета Государственной Думы по охране здоровья (Москва).
Ключевыми вопросами пресс-конференции станут обсуждение возможности сохранения и восстановления трудового потенциала населения России, постоянное повышение квалификации врачей, а также стабильные и рациональные инвестиции в здравоохранение, поддержание и развитие практики регулярного обмена опытом между ведущими ревматологами России и зарубежных стран для улучшения качества лечения, сохранения трудоспособности и увеличения продолжительности жизни пациентов с ревматическими заболеваниями, персонифицированный подход к ведению «трудных» пациентов, маршрутизация больных.
Особое внимание на пресс-коференции будет уделено вопросам обеспеченности больных ревматическими заболеваниями высокоэффективной терапией генно-инженерными биологическими препаратами в условиях новой реальности. В дискуссии, кроме специалистов, примут участие представители пациентского сообщества – президент ревматологической ассоциации «Надежда» Булгакова Н.А., президент «Общества взаимопомощи при болезни Бехтерева» Ситало А., а также Гарибян Ж.Р., вице-президент МБОО «Возрождение».
Начало пресс-конференции: 27 апреля 2017 года (четверг) в 15:30.
Адрес: г. Москва, улица Ленинский проспект, 32а, синий зал РАН.
Аккредитация и дополнительная информация:
+7(495) 783-74-42,
8-916-997-08-55
media@media-terra.ru
Спонсоры информационной кампании Съезда: фармацевтические компании «Бристол-Майерс Сквибб», «Медак Гмбх» и биотехнологическая компания BIOCAD.
Информационная справка
Научная программа VII Съезда ревматологов России будет посвящена вопросам развитию фармакологической индустрии в России, терапевтическим проблемам ревматологии, механизмам патогенеза, коморбидности, клинической и лабораторно-инструментальной диагностики, современным методам лекарственной терапии, хронической боли и др. Отдельная секция Съезда будет посвящена достижениям в диагностики и лечении ревматических заболеваний у детей.
В съезде примут участие более 800 врачей со всей России, ведущие европейские эксперты и члены Евразийской Лиги Ревматологов, в которую входят специалисты из России, Казахстана, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Грузии, Киргизии и Молдовы.
Организаторы Съезда: Министерство здравоохранения РФ, Федеральное агентство научных организаций, Российская академия наук, Общероссийская общественная организация «Ассоциация ревматологов России», ФГБНУ «НИИР имени В.А. Насоновой».
Информационные партнеры: Русский медицинский журнал, журнал «Поликлиника», журнал «Кто есть кто в медицине», Общероссийская социальная сеть «Врачи РФ», журнал «Consilium Medicum», Клуб практикующих врачей iVrach.com, Первый медицинский канал, ИД «Бионика Медиа», Медицинский портал «МЕД-инфо», Издательская группа "ГЭОТАР-Медиа", агентство медицинской информации «Медфорум», РИА АМИ (Агентство медико-социальной информации).
Ключевые слова: анонс
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