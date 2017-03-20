Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения

Вход на сайт

Авторизоваться
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Вакансии фармкомпанийВакансии

20.03.2017

"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр

07.03.2017

АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий

21.02.2017

"Лучший персонал" - Специалист по валидации

Все вакансии




Поиск лекарств


 Главная / Новости медицины и фармации

24.04.2017 12:39

VII Съезд ревматологов России: ведущие врачи и ученые мира в Москве

27 апреля 2017 г. в 15:30 в Российской академии наук состоится пресс-конференция в рамках VII Съезда ревматологов России.

Ревматические заболевания с каждым годом поражают все большее количество людей и все чаще этими заболеваниями страдают молодые люди трудоспособного возраста. По данным статистики, каждый десятый житель России страдает ревматическим заболеванием, а один из десяти заболевших становится инвалидом. Такая статистика свидетельствует о том, что болезнь наносит существенный удар не только по здоровью нации и ее трудоспособному населению, но и по экономике страны. 
Как предупредить заболевание? Как сохранить трудоспособность населения России? Как избежать инвалидности? Какие возможности открывает появление российских биоаналогов и оригинальных генно-инженерных биологических препаратов? Как обстоит ситуация с лекарственным обеспечением детей и взрослых в условиях реформирования здравоохранения? 

На эти и другие вопросы ответят: 

• Насонов Е.Л., Президент Общероссийской общественной организации «Ассоциация ревматологов России», академик РАН, профессор, заслуженный деятель науки РФ, главный внештатный специалист-ревматолог Минздрава России (Москва);

• Мазуров В.И., академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, профессор, проректор Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, вице-президент Общероссийской общественной организации «Ассоциация ревматологов России» (Санкт-Петербург);

• Алексеева Е.И., главный детский ревматолог РФ, декан педиатрического факультета Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава РФ, заведующая ревматологическим отделением ФГАУ «Научный Центр здоровья детей», профессор, д.м.н., член-кор. РАН (Москва);

• Торгов Алексей, заместитель генерального директора по работе с органами государственной власти компании Biocad (Санкт-Петербург);

К участию в пресс-конференции приглашен А.П. Петров, Депутат Государственной Думы Российской федерации, член комитета Государственной Думы по охране здоровья (Москва).

Ключевыми вопросами пресс-конференции станут обсуждение возможности сохранения и восстановления трудового потенциала населения России, постоянное повышение квалификации врачей, а также стабильные и рациональные инвестиции в здравоохранение, поддержание и развитие практики регулярного обмена опытом между ведущими ревматологами России и зарубежных стран для улучшения качества лечения, сохранения трудоспособности и увеличения продолжительности жизни пациентов с ревматическими заболеваниями, персонифицированный подход к ведению «трудных» пациентов, маршрутизация больных.

Особое внимание на пресс-коференции будет уделено вопросам обеспеченности больных ревматическими заболеваниями высокоэффективной терапией генно-инженерными биологическими препаратами в условиях новой реальности. В дискуссии, кроме специалистов, примут участие представители пациентского сообщества – президент ревматологической ассоциации «Надежда» Булгакова Н.А., президент «Общества взаимопомощи при болезни Бехтерева» Ситало А., а также Гарибян Ж.Р., вице-президент МБОО «Возрождение».

Начало пресс-конференции: 27 апреля 2017 года (четверг) в 15:30.
Адрес: г. Москва, улица Ленинский проспект, 32а, синий зал РАН.
Аккредитация и дополнительная информация: 
+7(495) 783-74-42,
8-916-997-08-55
media@media-terra.ru

Спонсоры информационной кампании Съезда: фармацевтические компании «Бристол-Майерс Сквибб», «Медак Гмбх» и биотехнологическая компания BIOCAD.


Информационная справка

Научная программа VII Съезда ревматологов России будет посвящена вопросам развитию фармакологической индустрии в России, терапевтическим проблемам ревматологии, механизмам патогенеза, коморбидности, клинической и лабораторно-инструментальной диагностики, современным методам лекарственной терапии, хронической боли и др. Отдельная секция Съезда будет посвящена достижениям в диагностики и лечении ревматических заболеваний у детей.
В съезде примут участие более 800 врачей со всей России, ведущие европейские эксперты и члены Евразийской Лиги Ревматологов, в которую входят специалисты из России, Казахстана, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Грузии, Киргизии и Молдовы.

Организаторы Съезда: Министерство здравоохранения РФ, Федеральное агентство научных организаций, Российская академия наук, Общероссийская общественная организация «Ассоциация ревматологов России», ФГБНУ «НИИР имени В.А. Насоновой».

Информационные партнеры: Русский медицинский журнал, журнал «Поликлиника», журнал «Кто есть кто в медицине», Общероссийская социальная сеть «Врачи РФ», журнал «Consilium Medicum», Клуб практикующих врачей iVrach.com, Первый медицинский канал, ИД «Бионика Медиа», Медицинский портал «МЕД-инфо»,  Издательская группа "ГЭОТАР-Медиа", агентство медицинской информации «Медфорум», РИА АМИ (Агентство медико-социальной информации).

Ключевые слова: анонс


Последние новости

24.04.2017 11:55

Французские эксперты подтвердили тератогенность валпроата натрия

Контрольные органы Франции признали связь между применением беременными женщинами противоэпилептического препарата и развитием тяжелых врожденных пороков у их детей. С 1967 года во Франции родилось 2150-4100 детей с пороками развития из-за валпроата натрия.

24.04.2017 10:39

Becton Dickinson покупает производителя медоборудования Bard за 24 млрд долларов

Международная компания Becton Dickinson объявила о приобретении производителя оборудования и технологических решений для медицины Bard за 24 млрд долларов.

21.04.2017 18:15

Результаты КИ подтвердили перспективность использования технологии CAR-T в терапии глиобластомы

По результатам клинических исследований I фазы, препарат на основе технологии CAR-T продемонстрировал безопасность, хорошую переносимость и перспективность в терапии прогрессирующей глиобластомы.

21.04.2017 17:11

FDA одобрила электростимулятор для лечения головной боли

Исследования среди 85 пациентов показали, что применение устройства снижается выраженность боли на 34,2% (в плацебо-группе показатель составил 10,6%).

21.04.2017 15:41

К 2019 году будет разработан отечественный инновационный анальгетик

Минобрнауки запустил открытый конкурс на разработку тиовюрцина – экспериментального отечественного препарата, не вызывающего развитие толерантности.

Мероприятия

     2017
Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


Подписка

ONLINE

Подписка

Реклама



Для смартфона

Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.


Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна.
Использование авторского материала возможно только с разрешения редакции!!

Дизайн сайта @pixeljacks