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 Главная / Новости медицины и фармации

24.04.2017 13:10

Первые аптеки ритейлера «Магнит» будут открыты в июне

В июне 2017 года в рамках развития аптечного проекта будут открыты четыре тестовые аптеки, рассказал заместитель гендиретора «Магнита» по продажам и HR Илья Саттаров. Он подчеркнул, что аптечный рынок России растет, а продажи лекарств на человека в РФ в 13 раз ниже, чем в США, и в пять раз ниже, чем в Европе, передает Interfax.

По словам Саттарова, в России работает 52,5 тыс. аптек - и более половины из них являются несетевыми. Оборот отрасли - 1,3 трлн рублей. На первом этапе «Магнит» будет открывать аптеки на базе своих магазинов «у дома» и гипермаркетов.

В рамках запуска тестовых аптек Магнит проверит свои предположения о конвертации покупателей в покупателей аптек, «актуальность и жизнеспособность концепта», а также получит статистику для анализа и принятия решения - будет ли компания масштабировать этот проект: «в чем будет заключаться это масштабирование, открывать аптеки в магазинах «у дома» или в магазинах косметики, или только в гипермаркетах, какой подход в логистике выбрать, какие возможные точки роста оптимизации по себестоимости и по маржинальности этого направления».

О намерении одной из крупнейших в России сети розничных магазинов «Магнит» выйти на фармрынок стало известно в марте этого года. Руководство «Магнита» приняло решение о развитии аптечного сегмента после успешного развития сетей «А-Мега» и «Да Здоров», которые работают в ретейле X5 Retail Group («Карусель», «Пятерочка», «Перекресток»). 

Ключевые слова: Магнит, Аптечный рынок


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