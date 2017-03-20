Первые аптеки ритейлера «Магнит» будут открыты в июне В июне 2017 года в рамках развития аптечного проекта будут открыты четыре тестовые аптеки, рассказал заместитель гендиретора «Магнита» по продажам и HR Илья Саттаров. Он подчеркнул, что аптечный рынок России растет, а продажи лекарств на человека в РФ в 13 раз ниже, чем в США, и в пять раз ниже, чем в Европе, передает



По словам Саттарова, в России работает 52,5 тыс. аптек - и более половины из них являются несетевыми. Оборот отрасли - 1,3 трлн рублей. На первом этапе «Магнит» будет открывать аптеки на базе своих магазинов «у дома» и гипермаркетов.



В рамках запуска тестовых аптек Магнит проверит свои предположения о конвертации покупателей в покупателей аптек, «актуальность и жизнеспособность концепта», а также получит статистику для анализа и принятия решения - будет ли компания масштабировать этот проект: «в чем будет заключаться это масштабирование, открывать аптеки в магазинах «у дома» или в магазинах косметики, или только в гипермаркетах, какой подход в логистике выбрать, какие возможные точки роста оптимизации по себестоимости и по маржинальности этого направления».



О намерении одной из крупнейших в России сети розничных магазинов



Ключевые слова: Аптечный рынок В июне 2017 года в рамках развития аптечного проекта будут открыты четыре тестовые аптеки, рассказал заместитель гендиретора «Магнита» по продажам и HR Илья Саттаров. Он подчеркнул, что аптечный рынок России растет, а продажи лекарств на человека в РФ в 13 раз ниже, чем в США, и в пять раз ниже, чем в Европе, передает Interfax По словам Саттарова, в России работает 52,5 тыс. аптек - и более половины из них являются несетевыми. Оборот отрасли - 1,3 трлн рублей. На первом этапе «Магнит» будет открывать аптеки на базе своих магазинов «у дома» и гипермаркетов.В рамках запуска тестовых аптек Магнит проверит свои предположения о конвертации покупателей в покупателей аптек, «актуальность и жизнеспособность концепта», а также получит статистику для анализа и принятия решения - будет ли компания масштабировать этот проект: «в чем будет заключаться это масштабирование, открывать аптеки в магазинах «у дома» или в магазинах косметики, или только в гипермаркетах, какой подход в логистике выбрать, какие возможные точки роста оптимизации по себестоимости и по маржинальности этого направления».О намерении одной из крупнейших в России сети розничных магазинов «Магнит» выйти на фармрынок стало известно в марте этого года. Руководство «Магнита» приняло решение о развитии аптечного сегмента после успешного развития сетей «А-Мега» и «Да Здоров», которые работают в ретейле X5 Retail Group («Карусель», «Пятерочка», «Перекресток»).Ключевые слова: Магнит









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Первые аптеки ритейлера «Магнит» будут открыты в июне

В июне 2017 года в рамках развития аптечного проекта сетью розничных магазинов «Магнит» будут открыты четыре тестовые аптеки.

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