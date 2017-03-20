Французские эксперты подтвердили тератогенность валпроата натрия

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Главная / Новости медицины и фармации
24.04.2017 11:55
Французские эксперты подтвердили тератогенность валпроата натрияФранцузские органы здравоохранения признали связь между применением беременными женщинами препарата для лечения эпилепсии валпроата натрия и развитием тяжелых врожденных пороков у их детей. По официальным данным, с 1967 года во Франции родилось 2150-4100 детей с пороками развития из-за валпроата натрия, пишет MedicalXpress.
В отчете Национального агентства по безопасности лекарственных препаратов Франции (ANSM) говорится, что у женщин, принимающих во время беременности ЛС против эпилепсии, в четыре раза повышается риск рождения детей с врожденными пороками развития. Исследование ANSM подтвердило высоко тератогенную природу валпроата натрия.
Основным врожденным пороком развития, связанным с валпроатом натрия, ученые называют скрытую позвоночную расщелину (spina bifida), также дефекты развития сердца и половых органов. Также был зафиксирован повышенный риск развития расстройств аутистического спектра, более подробный отчет по этому вопросу будет представлен также в этом году.
С 1967 по 2016 год около 64100-100000 беременных женщин принимали валпроат натрия (для лечения эпилепсии и биполярного расстройства) во Франции, в результате было рождено 41200-75300 живых младенцев. Больше всего случаев новорожденных с врожденными пороками развития было отмечено у матерей, проходивших терапию эпилепсии. Более низкий риск для матерей с биполярным расстройством ученые объяснили тем, что в этой группе отмена валпроата натрия происходила в самом начале беременности.
Тератогенные свойства валпроата натрия были известны с 1980-х годов, однако лекарственный препарат все равно назначался беременных женщинам, так как других методы лечения эпилепсии были неэффективны.
Ключевые слова: валпроат натрия, беременность, тератогенность
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