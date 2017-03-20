Главная / Новости медицины и фармации «Лига здоровья нации» и Санофи вместе в борьбе с диабетом Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» объявила по подписании соглашения о стратегическом партнерстве с компанией Санофи в области борьбы с неинфекционными заболеваниями. Церемония подписания состоялась в рамках Всероссийского форума «Здоровье нации - основа процветания России» в присутствии Министра здравоохранения Вероники Скворцовой. Свои подписи под документом поставили руководители организаций – Президент Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик Лео Бокерия и генеральный директор Санофи Россия Наира Адамян.



В рамках соглашения стороны договорились о сотрудничестве в области формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний.



На первом этапе приоритетным направлением для совместной работы станет реализация комплексных проектов по эффективной борьбе с сахарным диабетом в регионах Российской Федерации.



Открывая Форум, Министр здравоохранения отметила важность борьбы с неинфекционными заболеваниями (НИЗ). По мнению В.Скворцовой, работа в рамках Форума станет следующим этапом в процессе финализации Национальной стратегии по формированию здорового образа жизни, контроля и борьбе с НИЗ.



«Структурная часть нашей жизни очень существенно видоизменилась, и сегодня мы все чаще не только в вопросах здоровья, но и по многим другим разделам обращаемся к бизнес – сообществу. То самое сообщество, которое реально располагает возможностями для того, чтобы помочь в формировании тех задач, которые мы ставим, - заявил академик Лео Бокерия, Президент Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации». - Мы надеемся, что сегодня мы подписали соглашение, которое станет базой для привлечения других участников бизнес-сообщества».



«Подписание соглашения о стратегическом партнерстве с «Лигой здоровья нации» сегодня на Форуме – это важный шаг на пути совместной работы, направленной на улучшение ситуации с сахарным диабетом в нашей стране. Мы убеждены, что необходимо объединять усилия государства, общества, бизнеса и совместно разрабатывать и внедрять в регионах эффективные программы по профилактике и контролю сахарного диабета в России», - подчеркнула Наира Адамян, генеральный директор Санофи Россия.



По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно неинфекционные заболевания, к которым относятся онкология, диабет, хронические обструктивные болезни легких и сердечно-сосудистые заболевания, преждевременно уносят 17 млн. жизней. В России, по данным Всероссийского эпидемиологического исследования распространенности сахарного диабета 2 типа, которое провел Эндокринологический научный центр в партнерстве с Санофи, более 6 млн. человек имеют сахарный диабет. При этом более половины из них не знают о своем диагнозе. Около 25 млн. россиян находятся на стадии преддиабета, то есть в группе риска.



При этом в России неинфекционные заболевания являются причиной около 70% смертей, что приводит к большим экономическим потерям, обусловленным как прямыми затратами на оказание медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной и дорогостоящей, так и потерями в экономике вследствие сокращения трудовых ресурсов из-за преждевременной смертности, инвалидности и временной нетрудоспособности.



Для снижения бремени неинфекционных заболеваний в данный момент разрабатывается проект Национальной стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний до 2025 года, которая предполагает снижение смертности от неинфекционных заболеваний на 25%.



Об Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации»



Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» учреждена в 2003 году по инициативе известных общественных и государственных деятелей, обеспокоенных состоянием здоровья нации. Создание Лиги поддержали специалисты различных областей знания, связанных с охраной здоровья населения, по всей России.



Президентом Лиги здоровья нации является выдающийся кардиохирург, директор НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева Лео Антонович Бокерия.



По замыслу организаторов, Лига должна была стать связующим звеном между российской общественностью и органами государственной власти в решении задач улучшения состояния физического и духовно-нравственного здоровья граждан России.

Программа организации определяет участие Лиги в развитии российского здравоохранения, физкультурно-спортивного движения, в обустройстве и охране окружающей среды, в популяризации и распространении здорового образа жизни, в воспитании подрастающего поколения.



Главными целями Лиги здоровья нации являются утверждение принципа учёта интересов здоровья во всех государственных и общественных стратегиях (ЗВС), поддержка и развитие концепции «единой профилактической среды», формирование дружественного здоровью пространства жизнедеятельности человека, пропаганда здорового образа жизни, соблюдение принципа равных возможностей в отношении здоровья: все люди должны иметь равные возможности доступа к инфраструктуре, позволяющей поддерживать здоровье, выбирать и вести здоровый образ жизни.



За время своего существования Лига, благодаря серьёзной, масштабной работе, сделала огромный шаг от почти неизвестной организации до авторитетнейшего общественного движения в области пропаганды здорового образа жизни. Сегодня в 67-ми субъектах Российской Федерации созданы и работают региональные отделения Лиги. В своей деятельности Лига успешно сочетает решение стратегических задач с решением конкретных проблем.



Лига является организатором ежегодного Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России», Национальных общественных проектов «Россия без табака», «Безалкогольная Россия», «Общество против наркотиков», объединённых в 2012 году в национальный молодёжный проект «Моя альтернатива»; Всероссийской благотворительной акции «Прикоснись к сердцу ребенка», Всероссийской профилактической программы «Проверь своё сердце», Всероссийских спортивно-оздоровительных и пропагандистских акций «Волна здоровья» и «Марафон здоровья», «10 000 шагов к жизни».



Все мероприятия Лиги активно поддерживаются государственными и общественными структурами и широко освещаются федеральными и региональными средствами массовой информации. Основные проекты Лиги традиционно включаются в планы научно-практических мероприятий профильных министерств, агентств и служб.



За 13 лет работы было реализовано более 100 проектов различного уровня, в мероприятиях Лиги приняли участие миллионы людей. Только в поддержку антитабачного законопроекта Лигой в рамках проекта «Россия без табака» было собрано более миллиона подписей. Накоплен уникальный опыт реализации программ федерального уровня.



Ключевые слова: Лига здоровья нации Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» объявила по подписании соглашения о стратегическом партнерстве с компанией Санофи в области борьбы с неинфекционными заболеваниями. Церемония подписания состоялась в рамках Всероссийского форума «Здоровье нации - основа процветания России» в присутствии Министра здравоохранения. Свои подписи под документом поставили руководители организаций – Президент Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академики генеральный директор Санофи РоссияВ рамках соглашения стороны договорились о сотрудничестве в области формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний.На первом этапе приоритетным направлением для совместной работы станет реализация комплексных проектов по эффективной борьбе с сахарным диабетом в регионах Российской Федерации.Открывая Форум, Министр здравоохранения отметила важность борьбы с неинфекционными заболеваниями (НИЗ). По мнению В.Скворцовой, работа в рамках Форума станет следующим этапом в процессе финализации Национальной стратегии по формированию здорового образа жизни, контроля и борьбе с НИЗ.По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно неинфекционные заболевания, к которым относятся онкология, диабет, хронические обструктивные болезни легких и сердечно-сосудистые заболевания, преждевременно уносят 17 млн. жизней. В России, по данным Всероссийского эпидемиологического исследования распространенности сахарного диабета 2 типа, которое провел Эндокринологический научный центр в партнерстве с Санофи, более 6 млн. человек имеют сахарный диабет. При этом более половины из них не знают о своем диагнозе. Около 25 млн. россиян находятся на стадии преддиабета, то есть в группе риска.При этом в России неинфекционные заболевания являются причиной около 70% смертей, что приводит к большим экономическим потерям, обусловленным как прямыми затратами на оказание медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной и дорогостоящей, так и потерями в экономике вследствие сокращения трудовых ресурсов из-за преждевременной смертности, инвалидности и временной нетрудоспособности.Для снижения бремени неинфекционных заболеваний в данный момент разрабатывается проект Национальной стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний до 2025 года, которая предполагает снижение смертности от неинфекционных заболеваний на 25%.Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» учреждена в 2003 году по инициативе известных общественных и государственных деятелей, обеспокоенных состоянием здоровья нации. Создание Лиги поддержали специалисты различных областей знания, связанных с охраной здоровья населения, по всей России.Президентом Лиги здоровья нации является выдающийся кардиохирург, директор НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева Лео Антонович Бокерия.По замыслу организаторов, Лига должна была стать связующим звеном между российской общественностью и органами государственной власти в решении задач улучшения состояния физического и духовно-нравственного здоровья граждан России.Программа организации определяет участие Лиги в развитии российского здравоохранения, физкультурно-спортивного движения, в обустройстве и охране окружающей среды, в популяризации и распространении здорового образа жизни, в воспитании подрастающего поколения.Главными целями Лиги здоровья нации являются утверждение принципа учёта интересов здоровья во всех государственных и общественных стратегиях (ЗВС), поддержка и развитие концепции «единой профилактической среды», формирование дружественного здоровью пространства жизнедеятельности человека, пропаганда здорового образа жизни, соблюдение принципа равных возможностей в отношении здоровья: все люди должны иметь равные возможности доступа к инфраструктуре, позволяющей поддерживать здоровье, выбирать и вести здоровый образ жизни.За время своего существования Лига, благодаря серьёзной, масштабной работе, сделала огромный шаг от почти неизвестной организации до авторитетнейшего общественного движения в области пропаганды здорового образа жизни. Сегодня в 67-ми субъектах Российской Федерации созданы и работают региональные отделения Лиги. В своей деятельности Лига успешно сочетает решение стратегических задач с решением конкретных проблем.Лига является организатором ежегодного Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России», Национальных общественных проектов «Россия без табака», «Безалкогольная Россия», «Общество против наркотиков», объединённых в 2012 году в национальный молодёжный проект «Моя альтернатива»; Всероссийской благотворительной акции «Прикоснись к сердцу ребенка», Всероссийской профилактической программы «Проверь своё сердце», Всероссийских спортивно-оздоровительных и пропагандистских акций «Волна здоровья» и «Марафон здоровья», «10 000 шагов к жизни».Все мероприятия Лиги активно поддерживаются государственными и общественными структурами и широко освещаются федеральными и региональными средствами массовой информации. Основные проекты Лиги традиционно включаются в планы научно-практических мероприятий профильных министерств, агентств и служб.За 13 лет работы было реализовано более 100 проектов различного уровня, в мероприятиях Лиги приняли участие миллионы людей. Только в поддержку антитабачного законопроекта Лигой в рамках проекта «Россия без табака» было собрано более миллиона подписей. Накоплен уникальный опыт реализации программ федерального уровня.Ключевые слова: Sanofi



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