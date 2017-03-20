Becton Dickinson покупает производителя медоборудования Bard за 24 млрд долларов Американская медицинская технологическая компания Becton Dickinson достигла соглашения по приобретению производителя оборудования и технологических решений для медицины Bard. Сумма сделки составит 24 млрд долларов, сообщает



Каждая акция Bard в рамках сделки была оценена в 317 долларов, что на 25% больше, чем на момент закрытия биржи в пятницу. По условиям достигнутого соглашения, владельцы ценных бумаг Bard получат 222,93 доллара деньгами и по 0,5077 акции Becton Dickinson за каждую акцию Bard. В результате акционерам Bard достанется 15% объединенной компании. Ожидается, что сделка будет закрыта осенью 2017 года после получения соответствующих разрешений контрольных органов.



В Becton Dickinson рассказали, что благодаря проводимой сделке компания расширит сферу деятельности, включив в свой продуктовый портфель решения для лечения заболевания периферических сосудов, урологических и онкологических заболеваний, а также грыжи.



В 2014 году Becton Dickinson за 12,2 млрд долларов



Ключевые слова: Bard, слияния и поглощения Американская медицинская технологическая компания Becton Dickinson достигла соглашения по приобретению производителя оборудования и технологических решений для медицины Bard. Сумма сделки составит 24 млрд долларов, сообщает Reuters Каждая акция Bard в рамках сделки была оценена в 317 долларов, что на 25% больше, чем на момент закрытия биржи в пятницу. По условиям достигнутого соглашения, владельцы ценных бумаг Bard получат 222,93 доллара деньгами и по 0,5077 акции Becton Dickinson за каждую акцию Bard. В результате акционерам Bard достанется 15% объединенной компании. Ожидается, что сделка будет закрыта осенью 2017 года после получения соответствующих разрешений контрольных органов.В Becton Dickinson рассказали, что благодаря проводимой сделке компания расширит сферу деятельности, включив в свой продуктовый портфель решения для лечения заболевания периферических сосудов, урологических и онкологических заболеваний, а также грыжи.В 2014 году Becton Dickinson за 12,2 млрд долларов выкупила акции CareFusion – глобального предприятия, специализирующегося на производстве систем доставки лекарственных средств, хирургических инструментов и других медицинских изделий. Благодаря этой сделке Becton Dickinson стала мировым лидером в создании решений для систем доставки лекарственных средств и обеспечения безопасности пациентов.Ключевые слова: Becton Dickinson









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Becton Dickinson покупает производителя медоборудования Bard за 24 млрд долларов Международная компания Becton Dickinson объявила о приобретении производителя оборудования и технологических решений для медицины Bard за 24 млрд долларов.

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