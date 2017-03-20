Результаты КИ подтвердили перспективность использования технологии CAR-T в терапии глиобластомы Глиобластома является одной из наиболее распространенных злокачественных опухолей мозга и вместе с тем одной из наиболее сложно поддающихся терапии. Результаты клинических исследований I фазы продемонстрировали безопасность и клиническую пользу применения препарата на основе технологии CAR-T в терапии глиобластомы, пишет



Технология CAR-T предполагает модификацию иммунных клеток пациента путем добавления к Т-клеткам химерного антигенного рецептора. После введения измененных клеток обратно в организм больного, генетически измененные иммунные клетки целенаправленно уничтожают раковые клетки.



В ходе данного исследования 17 пациентам с прогрессирующей глиобластомой были введены HER2-специфичные модифицированные клетки (HER2-CAR VSTs). У 8 участников был отмечен клинический ответ, еще у трех пациентов не наблюдалось прогрессирование заболевания на момент завершения наблюдения в рамках КИ (наблюдение длилось до 29 месяцев). Средняя общая выживаемость составила 11,1 месяца после инфузии Т-клеток и 24,5 месяца после диагностирования.



Ключевые слова: онкология, клинические исследования Глиобластома является одной из наиболее распространенных злокачественных опухолей мозга и вместе с тем одной из наиболее сложно поддающихся терапии. Результаты клинических исследований I фазы продемонстрировали безопасность и клиническую пользу применения препарата на основе технологии CAR-T в терапии глиобластомы, пишет MedicalXpress Технология CAR-T предполагает модификацию иммунных клеток пациента путем добавления к Т-клеткам химерного антигенного рецептора. После введения измененных клеток обратно в организм больного, генетически измененные иммунные клетки целенаправленно уничтожают раковые клетки.В ходе данного исследования 17 пациентам с прогрессирующей глиобластомой были введены HER2-специфичные модифицированные клетки (HER2-CAR VSTs). У 8 участников был отмечен клинический ответ, еще у трех пациентов не наблюдалось прогрессирование заболевания на момент завершения наблюдения в рамках КИ (наблюдение длилось до 29 месяцев). Средняя общая выживаемость составила 11,1 месяца после инфузии Т-клеток и 24,5 месяца после диагностирования.Ключевые слова: CAR-T









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Результаты КИ подтвердили перспективность использования технологии CAR-T в терапии глиобластомы

По результатам клинических исследований I фазы, препарат на основе технологии CAR-T продемонстрировал безопасность, хорошую переносимость и перспективность в терапии прогрессирующей глиобластомы.

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