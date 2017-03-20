FDA одобрила электростимулятор для лечения головной боли Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) зарегистрировала неинвазивное медицинское устройство для лечения кластерной головной боли. Устройство gammaCore снижает выраженность боли путем электростимуляции блуждающего нерва, сообщает



Технология gammaCore была разработана американской компанией electroCore. Исследования среди 85 пациентов показали, что применение устройства снижается выраженность боли на 34,2% (в плацебо-группе показатель составил 10,6%). Как было показано еще в одном испытании (27 пациентов), приступ кластерной головной боли проходил через 15 минут у 47,5% пользователей gammaCore, и только у 6,2% пациентов из плацебо-группы.



Эксперты FDA подчеркнули, что электростимулятор не должен использоваться пациентами с имплантируемыми медицинскими устройствами (в частности, с кардиостимуляторами), а также с клинически значимой гипертонией, гипотонией, брадикардией или тахикардией. Помимо этого, gammaCore не рекомендован для людей с имплантированными металлическими медизделиями в районе шеи.



Фото: gammacore.us



Ключевые слова: кластерная головная боль Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) зарегистрировала неинвазивное медицинское устройство для лечения кластерной головной боли. Устройство gammaCore снижает выраженность боли путем электростимуляции блуждающего нерва, сообщает MedicalXpress Технология gammaCore была разработана американской компанией electroCore. Исследования среди 85 пациентов показали, что применение устройства снижается выраженность боли на 34,2% (в плацебо-группе показатель составил 10,6%). Как было показано еще в одном испытании (27 пациентов), приступ кластерной головной боли проходил через 15 минут у 47,5% пользователей gammaCore, и только у 6,2% пациентов из плацебо-группы.Эксперты FDA подчеркнули, что электростимулятор не должен использоваться пациентами с имплантируемыми медицинскими устройствами (в частности, с кардиостимуляторами), а также с клинически значимой гипертонией, гипотонией, брадикардией или тахикардией. Помимо этого, gammaCore не рекомендован для людей с имплантированными металлическими медизделиями в районе шеи.Ключевые слова: FDA









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FDA одобрила электростимулятор для лечения головной боли Исследования среди 85 пациентов показали, что применение устройства снижается выраженность боли на 34,2% (в плацебо-группе показатель составил 10,6%).

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