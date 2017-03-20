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 Главная / Новости медицины и фармации

21.04.2017 15:41

К 2019 году будет разработан отечественный инновационный анальгетик

Минобрнауки проводит открытый конкурс на разработку обезболивающего препарата нового поколения для применения среди пациентов с окнологическими заболеваниями, острым инфарктом миокарда и ишемической болезнью сердца. На исследования не вызывающего привыкания анальгетика ученым выделят 33 млн рублей, срок разработки – до 2019 года, пишут «Известия».

Известно, что экспериментальный анальгетик тиовюрцин создан на основе производных гексаазаизовюрцитана. На сегодняшний день не существует ни одного препарата, в составе которого используется данное вещество. 

Результаты анализов, проведенных сотрудниками НИИ ФиРМ им. Е.Д. Гольдберга, выявили ярко выраженный обезболивающий эффект. «Активность тиовюрцина лишена риска развития побочных эффектов, характерных для анальгетиков центрального действия, поскольку в предварительных экспериментах доказано, что вещество не вызывает лекарственной зависимости, угнетения дыхания», — отмечается в совместной научной работе институтов — разработчиков препарата.

«Число онкологических больных, пациентов с диагнозами острого инфаркта миокарда и ишемической болезни сердца, пациентов с различными травмами составляет до 13 млн человек в год. 43 млн пациентов переносят операции различной степени сложности, около 20% человечества страдает от хронического болевого синдрома в результате низкой эффективности симптоматической терапии хронической боли», — подчеркивают специалисты Минобрнауки.

Препарат разрабатывается в рамках федеральной целевой программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу». Отметим, что молекула нового вещества была получена еще в 2015 году. Тогда открытие попало в «100 лучших изобретений России-2015».

Ключевые слова: российские ученые, обезболивающие препараты


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