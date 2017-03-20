Портфель МНН-Тева второй раз подряд стал обладателем «Платиновой унции

20 апреля 2017 года состоялась церемония награждения ежегодного конкурса профессионалов фармацевтического рынка «Платиновая унция». Второй год подряд портфель МНН-Тева компании Teva признан лучшим, в этот раз – в номинации «Лучший бизнес-проект».



В 2016 году компания продолжила продвижение МНН-портфеля под единым зонтичным брендом Teva, расширив линейку до 29 рецептурных и 15 безрецептурных лекарственных препаратов. Как показала практика, стратегия брендирования продуктовой линейки именем компании имеет ряд неоспоримых преимуществ для всех участников процесса обращения лекарственных средств.



Сочетание качества и цены препаратов облегчает работу врача, поскольку повышает приверженность больных к назначенной терапии, а значит, и ее успех. В свою очередь, пациенту важно получить доступное и качественное лекарственное средство: гарантией качества и умеренной цены становится имя компании-лидера по производству генериков.



Работнику аптеки стратегия брендирования линейки облегчает навигацию по ассортименту за счет легкоузнаваемого унифицированного дизайна упаковки, а в силу того что стоимость генериковых препаратов на 20-30% ниже, чем оригинальных, возрастает оборот аптечного учреждения и, соответственно, прибыль от продаж. Благодаря отсутствию у компании-производителя рекламных затрат на продвижение каждого отдельно взятого торгового наименования, рентабельность проекта высока даже при более низкой цене.



Поддержку проекта МНН-Тева обеспечивала рекламная кампания с использованием всех каналов масс-медиа, включая ТВ-рекламу для безрецептурной части портфеля и специализированную команду медицинских представителей. Суммарный охват целевой аудитории ТВ-кампанией составил 98%. Благодаря поддержке трех различных препаратов одновременно удалось добиться увеличения продаж рекламируемых лекарственных средств и роста узнаваемости бренда Teva среди потребителей с 22% до 40% по сравнению предыдущим годом.



Проект МНН-Тева стал самым быстрорастущим сегментом бизнеса компании в России (продажи увеличились на 33% по отношению к 2016 году), а российское представительство Teva в целом – одним из наиболее динамично развивающихся ее подразделений. Увеличение продаж отмечено по всему портфелю. Некоторые препараты, такие как «Пантенол-Тева», «Аторвастатин-Тева», продемонстрировали прирост на сотни процентов. В 2016 году несколько новых популярных продуктов добавилось к безрецептурному и рецептурному портфелям, расширив предложение.



Руководитель отдела терапевтических препаратов Бизнес-подразделения рецептурных препаратов Teva Россия и Евразия Татьяна Ларичева прокомментировала присуждение премии «Платиновая унция»: «Стратегической целью реализации проекта является обеспечение фармрынка востребованными лекарственными средствами первой линии терапии в основных терапевтических классах в соответствии с национальными стандартами и рекомендациями. Мы рады, что профессионалы отрасли вновь отметили усилия компании Teva, направленные на повышение доступности высококачественных генериков. С гордостью подчеркну, что проект МНН-Тева стал уникальным для российского рынка, Teva, как и во многих других случаях, выступила в качестве тренд-сеттера. Аналитические компании, исследующие фармрынок (IMS, Ipsos и др.), стали выделять продукты МНН-портфелей в отдельный кластер, а стратегию полного или частичного брендирования линейки препаратов именем корпорации взяли на вооружение другие фармацевтические компании».



