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Главная / Новости медицины и фармации
21.04.2017 14:28
«Протек» перенесет производство ЛС с контрактных площадок на мощности «Рафарма»Фармацевтическая компания «Протек» планирует перенести производство лекарственных препаратов со сторонних контрактных площадок на недавно выкупленный липецкий завод «Рафарма». Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на слова президента «Протека» Вадима Музяева.
Музяев рассказал, что липецкий завод поможет «Протеку» в развитии собственного продуктового портфеля, которое ранее было ограничено нехваткой производственных мощностей. Также «Протек» после покупки «Рафармы» может пересмотреть планы развития основной производственной площадки в Сергиевом Посаде («Фармфирма "Сотекс"»). Ранее на площадке «Сотекса» планировалось строительство второго производственного корпуса для выпуска твердых форм.
«Будем переориентировать второй производственный корпус на другие формы - у нас в портфеле есть и гели, и свечи, и другие формы, которых нет ни на "Сотексе", ни на "Рафарме"», — сказал Музяев.
О покупке «Протеком» 100% акций «Рафарма» стало известно 18 апреля. АО «Рафарма» является одним из стратегических предприятий для Липецкой области. Производство соответствует европейскому стандарту GMP и ISO.
Ключевые слова: Протек, Рафарма
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