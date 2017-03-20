Терапия разработки AbbVie сравнима по эффективности с комбинацией софосбувир+даклатасвир

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Главная / Новости медицины и фармации
21.04.2017 13:19
Терапия разработки AbbVie сравнима по эффективности с комбинацией софосбувир+даклатасвирУстойчивый вирусологический ответ на экспериментальную комбинированную терапию глекапревиром (glecaprevir) и пибрентасвиром (pibrentasvir) достиг 95% в клинических исследованиях среди пациентов с гепатитом С генотипа 3 без цирроза печени. Соответствующие результаты КИ были представлены на Международном конгрессе по заболеваниям печени, пишет MedicalXpress.
В клинических исследованиях ENDURANCE-3 фазы III приняли участие 348 ранее нелеченых пациентов с ВГС генотипа 3 без цирроза печени. В зависимости от группы пациенты прошли 12-недельную терапию глекапревиром+пибрентасвиром или софосбувиром+даклатасвиром. Затем 157 участников были отобраны для получения глекапревира+пинбрентасвира в течение 8 недель. Первичной конечной точкой исследования был процентный показатель числа пациентов, достигших SVR12 (устойчивый вирусологический ответ через 12 недель терапии).
Собранные данные свидетельствуют, что в группе глекапревир+пибрентасвир SVR12 достиг 95%, в группе софосбувир+даклатасвир – 97%. Аналогичный показатель (95%) был продемонстрирован в группе пациентов, получавших глекапревир+пибрентасвир в течение 8 недель. Рецидив вирусной инфекции был зафиксирован у 1% пациентов, прошедших 12-недельную терапию и 3% после 8-недельной терапии.
Около 180 млн человек по всему миру страдают хроническим вирусным гепатитом С. Считается, что ВГС генотипа 3 сложнее всего поддается лечению, при этом на рынке в настоящее время представлено не так много вариантов его терапии. Глобальный рынок лекарственных препаратов для терапии вирусного гепатита С оценивается в 12 млрд долларов, к 2021 году, по прогнозам, он может составить 28 млрд долларов. Примерно 40% продаж ЛС против гепатита С приходится на Северную Америку.
Пероральная комбинация двух противовирусных агентов глекапревира (ингибитор протеазы NS3/4A) и пибрентасвира (ингибитор NS5A) была разработана в рамках сотрудничества AbbVie и Enanta Pharmaceuticals. В начале этого года контрольные органы ЕС предоставили комбинированной терапии право на ускоренное рассмотрение. Ожидается, что лекарственные средства могут поступить на рынок Европы уже во второй половине 2017 года.
Ключевые слова: AbbVie, гепатит С
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